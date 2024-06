Chủ tịch tỉnh yêu cầu làm rõ vụ tàu “khủng” bơm hút vật liệu nạo vét trái phép trên vùng biển Hà Tĩnh

Chiều 4.6, trao đổi với phóng viên ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đang giao cho các đơn vị liên quan kiểm tra sự việc và có báo cáo gửi về UBND tỉnh.

“Việc con tàu có đảm bảo hay không, có đúng với quy định hay không thì tôi đang giao kiểm tra làm rõ và yêu cầu có báo cáo về UBND tỉnh”, ông Võ Trọng Hải cho biết.

Hình ảnh tàu Đức Thịnh 88 đang bơm hút các chất nạo vét có màu đen loãng giống bùn với cát được phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân ghi lại vào sáng ngày 3.6



Cũng trong chiều 4.6 ông Nguyễn Đức Tùng, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa làm việc với tổ công tác của Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cũng cho biết thêm, khi nhận được thông tin phản ánh của phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, đơn vị này đã cử cán bộ phối hợp với Đồn Biên phòng Vũng Áng – Sơn Dương để kiểm tra. Tuy nhiên, khi đến nơi, thì con tàu không hoạt động nữa!.

“Hiện chủ của con tàu đã tháo đường ống, không được làm nữa. Chúng tôi đã bàn giao hồ sơ cho Công an rồi. Sau đó Công an sẽ tiếp tục làm việc với chủ đầu tư”, ông Tùng nói.

Khi phóng viên nêu vấn đề với những hình ảnh, clip phóng viên ghi lại vào sáng ngày 3.6 thể hiện rất rõ ràng con tàu Đức Thịnh 88 đang sử dụng các phương tiện gắn trên tàu là những chiếc máy múc đang tấp nập múc các chất nạo vét có màu đen pha loãng với nước giống như bùn và cát thì có đủ cơ sở để xử lý? Vấn đề này phía Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh trả lời là sẽ kiểm tra và làm việc lại.

Còn phía UBND thị xã Kỳ Anh, ngay sau khi có bài viết phản ánh của Báo Đại biểu Nhân dân, ông Phan Thanh Biển, Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cũng đã yêu cầu Đồn Biên phòng Cảng Vũng Áng - Sơn Dương kiểm tra nội dung sự việc và xử lý nếu có sai phạm.

Hiện nay tại khu vực cảng Vũng Áng, Sơn Dương, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đang cấp phép cho 31 phương tiện tàu, sà lan hoạt động nạo vét



Trước đó, như Báo Đại biểu Nhân dân đã phản ánh ngày 9.5.2024 qua công tác kiểm tra giám sát hiện trường phát hiện tàu Đức Thịnh 88 (số ĐK: HP-5956, GT: 1956, DWT: 3.215, L:79,86, công suất máy: 1.400HP) do Công ty TNHH MNN Việt Nam (địa chỉ ở xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, do ông Đào Khắc Mười là người đại diện theo pháp luật) thuê lại đang tiến hành bơm các vật liệu nạo vét từ vị trí trạm bơm lên bờ của Dự án nạo vét giai đoạn 2 khu vực kênh xả, kênh nhập nước làm mát Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, thuộc vùng nước cảng biển Hà Tĩnh, khi chưa được chấp thuận của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Sau đó, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 30 triệu đồng.

Mặc dù đã bị lập biên bản, xử phạt và yêu cầu không được hoạt động, nhưng chủ phương tiện này vẫn không tuân thủ, bất chấp quy định để qua mặt các cơ quan chức năng.

Cụ thể, vào sáng ngày 3.6.2024, phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân ghi nhận được hình ảnh tàu Đức Thịnh 88 đang neo đậu tại vùng biển Kỳ Lợi, thuộc khu vực Cảng Sơn Dương. Lúc này, trên tàu Đức Thịnh 88 có 3 máy múc cỡ lớn, đang tất bật múc các vật liệu nạo vét giống như bùn đất, cát từ con tàu có ký hiệu TRANCO 18 - Vr15038053, NĐ-4096 đổ sang khoang tàu Đức Thịnh 88. Đồng thời, tàu Đức Thịnh 88 cũng dùng hệ thống máy bơm để bơm nước từ biển lên khoang tàu trộn với các vật liệu nạo vét vừa múc từ con tàu ký hiệu TRANCO 18 - Vr15038053, NĐ-4096 để bơm lên bãi thải thuộc xã Kỳ Lợi cách đó chừng 400m.

Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục làm rõ các vấn đề liên quan để thông tin đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Tác giả: Xuân Sinh - Nguyễn Tú

Nguồn tin: daibieunhandan.vn