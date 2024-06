Tàu "khủng" ngang nhiên bơm hút vật liệu nạo vét trái phép trên vùng biển Hà Tĩnh

Thời gian qua, phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân nhận được thông tin phản ánh về tình trạng có một số phương tiện tàu thuyền chưa đủ điều kiện để thực hiện nạo vét, bơm hút chất nạo vét phục vụ các dự án tại vùng biển Vũng Áng của tỉnh Hà Tĩnh nhưng vẫn ngang nhiên “qua mặt” các cơ quan chức năng.

Tại khu vực cảng Sơn Dương và cảng Vũng Áng thuộc thị xã Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh thời gian quan có hàng chục tàu, sà lan hoạt động để thực hiện các dự án nạo vét đáy biển.

Hiện nay có 31 phương tiện tàu, sà lan được cấp phép phục vụ các dự án nạo vét tại vùng biển Vũng Áng của tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cung cấp, hiện nay có 31 phương tiện gồm tàu, sà lan được cấp phép hoạt động để thực hiện việc nạo vét đáy biển phụ vụ các dự án nơi đây. Và cơ quan này cũng đã từng lập biên bản, xử phạt số tiền 30 triệu đồng đối với một chủ phương tiện vì chưa đủ điều kiện nhưng vẫn hoạt động.

Cụ thể, vào lúc 8h35 ngày 9.5.2024 qua công tác kiểm tra giám sát hiện trường phát hiện tàu Đức Thịnh 88 (số ĐK: HP-5956, GT: 1956, DWT: 3.215, L: 79,86, công suất máy: 1.400HP) do Công ty TNHH MNN Việt Nam (địa chỉ ở xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, do ông Đào Khắc Mười là người đại diện theo pháp luật) thuê lại đang tiến hành bơm các vật liệu nạo vét từ vị trí trạm bơm lên bờ của Dự án nạo vét giai đoạn 2 khu vực kênh xả, kênh nhập nước làm mát Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, thuộc vùng nước cảng biển Hà Tĩnh, khi chưa được chấp thuận của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Sau đó, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 30 triệu đồng.

Hình ảnh tàu Đức Thịnh 88 (phía bên trái) đang múc vật liệu nạo vét từ tàu có ký hiệu TRANCO 18 - Vr15038053, NĐ-4096 phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân ghi lại vào sáng nay 3.6

Thế nhưng, thông tin phản ánh đến phóng viên, mặc dù đã bị xử phạt và yêu cầu dừng hoạt động đối với con tàu nêu trên, nhưng Công ty TNHH MNN Việt Nam vẫn bất chấp, không chấp hành.

Sau nhiều ngày cùng với sự giúp đỡ của các ngư dân dùng thuyền để di chuyển, nhóm phóng viên phát hiện và đã ghi lại được hình ảnh con tàu Đức Thịnh 88 đang neo đậu tại khu vực cảng Sơn Dương thuộc xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh. Mặc dù con tàu không đủ điều kiện hoạt động và không có trong danh sách những con tàu được cấp phép của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh nhằm phục vụ dự án nhưng vẫn đấu nối đường ống hút có đường kính khoảng 60-70cm, dài hàng trăm mét từ con tàu đến bãi thải.

Tàu Đức Thịnh 88 đấu nối với đường ống bơm hút "khổng lồ"

Để bơm chất nạo vét lên bãi thải cách đó khoảng 400m

Đặc biệt, vào sáng ngày 3.6.2024 trên tàu Đức Thịnh 88 lúc này có 3 máy múc cỡ lớn đang tất bật múc các vật liệu nạo vét giống như bùn đất, cát từ con tàu có ký hiệu TRANCO 18 - Vr15038053, NĐ-4096 đổ sang khoang tàu Đức Thịnh 88. Đồng thời, tàu Đức Thịnh 88 cũng dùng hệ thống máy bơm để bơm nước từ biển lên khoang tàu trộn với các vật liệu nạo vét vừa múc từ con tàu ký hiệu TRANCO 18 - Vr15038053, NĐ-4096 để bơm lên bãi thải thuộc xã Kỳ Lợi cách đó chừng 400m.

Vật liệu nạo vét của Dự án nạo vét giai đoạn 2 khu vực kênh xả, kênh nhập nước làm mát Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II tại xã Kỳ Lợi