Ch/á/y nhà trọ, 7 người thư/ơ/n/g v/o/n/g

Ngày 12/4, Công an phường Tân Thới Hiệp vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy dãy nhà trọ khiến 7 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân sống gần khu vực tiệm thuốc tây trong hẻm đường Nguyễn Thị Thơi nghe tiếng kêu cứu, hô hoán.

Xe chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Khi chạy ra kiểm tra, nhiều người phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội từ một dãy nhà trọ gần đó.

Người dân nhanh chóng dập lửa và tìm cách tiếp cận cứu người.

Tuy nhiên, thời điểm này, lửa lớn, khói dày đặc, việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM (PC07) nhanh chóng có mặt, triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn.

Nhiều nạn nhân được đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu xác định, vụ cháy khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Kim Sáng

Nguồn tin: congly.vn