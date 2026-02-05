Cháy nhà ở TPHCM, 3 mẹ con t.ử v.o.n.g

Ngày 5-2, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong.

Lực lượng chức năng đang phong toả hiện trường.

Khoảng 1 giờ cùng ngày, khói lửa phát ra từ căn nhà 2 tầng nằm ở hẻm nhỏ đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận. Phát hiện cháy, người dân hô hoán tìm cách dập lửa nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành.

...

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Sau khi khống chế đám cháy, cảnh sát phát hiện một phụ nữ (khoảng 40 tuổi) và hai trẻ em (một gái và một trai) đã tử vong. Bước đầu xác định họ là mẹ con.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động