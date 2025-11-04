Chat với “Trợ lý Như Quỳnh”, nhiều người dân bị dụ cài app lạ để nhận 68.000, 90.000, 150.000 đồng

Thời gian gần đây, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nhận được cuộc gọi từ các đối tượng tự xưng là nhân viên sàn “Thương mại điện tử video ngắn” thông báo khách hàng may mắn nhận được món quà tri ân, sau đó hỏi thông tin, địa chỉ cụ thể để gửi quà miễn phí đến khách hàng. Sau khoảng 02 ngày, người dân sẽ nhận được món quà có chứa đồ gia dụng giá rẻ như 01 chiếc thìa kèm theo 01 tờ rơi là thư mời sự kiện tri ân khách hàng trị giá lên đến 100 tỷ, trên đó in kèm logo các nền tảng Tiktok, Lazada, Facebook, Youtube, Shopee.

Món quà tri ân nhận miễn phí từ sàn thương mại điện tử video ngắn

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng đã trực tiếp tiến hành quét mã QR để nhận quà như hướng dẫn thì được dẫn tới 01 tài khoản Facebook có tên “CSKH Quà Tặng Video Ngắn”. Khi thử nhắn tin, tài khoản này yêu cầu cung cấp số điện thoại nhận được thư mời, ảnh chụp thư mời có mã nhận thưởng để xác nhận đúng khách hàng, sau đó mới hướng dẫn nhận quà từ chương trình Trợ giá 100 tỷ. Người này tiếp tục đề nghị khách hàng chọn một trong ba phần quà và hướng dẫn thả tim video trên Tiktok để nhận tiền thưởng.

Khi thực hiện xong, đối tượng yêu cầu khách hàng cung cấp tài khoản ngân hàng để nhận số tiền 15.000 đồng. Nếu muốn nhận thêm 68.000 đồng, khách hàng phải cài đặt ứng dụng có tên ShortGo, là ứng dụng nằm ngoài kho ứng dụng chính thống (như Appstore, CH Play).

Sau khi đã cài đặt xong, đối tượng không tiếp tục trò chuyện trên Facebook mà hướng dẫn nhắn tin trao đổi với “Trợ lý - Như Quỳnh” trên ứng dụng mới cài đặt.

Tài khoản Facebook sau khi quét mã QR và được hướng dẫn làm nhiệm vụ nhận tiền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng ShortGo

Hướng dẫn tải ứng dụng ShortGo khi gặp sự cố và đăng ký tài khoản

Trợ lý hướng dẫn làm nhiệm vụ và thêm vào nhóm sàn thương mại điện tử video ngắn

Quá trình trò chuyện với “Trợ lý - Như Quỳnh”, tài khoản này hướng dẫn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau để được nhận phần quà, các nhiệm vụ ban đầu đơn giản chỉ là thả tim, xem, chia sẻ các video. Tiếp đó, tài khoản này thêm cán bộ vào 01 nhóm chat trên ứng dụng ShortGo có tên “Sàn Thương Mại Điện Tử Video Ngắn” để cùng những thành viên khác làm các nhiệm vụ có phần “ngô nghê” như: Đặt báo thức đúng 9h10 sáng; Trả lời câu hỏi trắc nghiệm, nạp thẻ điện thoại, mua hàng trên ứng dụng Tiktok Shop… để nhận tiền.

Tuy nhiên sau đó đối tượng này yêu cầu những người trong nhóm làm nhiệm vụ “quyên góp từ thiện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” với 02 mức đóng góp là 90.000 đồng và 150.000 đồng, sau đó sẽ được hoàn tiền kèm theo hoa hồng và đưa ra các mức giá đầu tư khác trên sàn thương mại điện tử.

Đến đây, nhận thấy chiêu trò của các tài khoản này tương tự những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách làm nhiệm vụ mà Công an tỉnh đã phát hiện trước đó, chỉ khác cách tiếp cận nạn nhân bằng cách gọi điện thoại như trước đây.

Vì vậy, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng đã cảnh báo những người có trong nhóm về việc không có hoạt động quyên góp từ thiện nào mà lại được hoàn tiền, đồng thời phát sinh lợi nhuận nhưng ngay lập tức, các đối tượng đã xoá cảnh báo này và chặn khỏi nhóm.

Trợ lý đưa ra nhiều gói đầu tư và ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khi chuyển tiền đi hứa hẹn sẽ trả lại tiền gốc và hoa hồng

Qua sự việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo: Người dân tuyệt đối không quét mã QR, không truy cập những đường link lạ không rõ nguồn gốc, không thực hiện theo lời người lạ trên không gian mạng về làm các công việc nhẹ, lương cao. Việc quét mã QR, truy cập đường link tuy không thể ngay lập tức chiếm đoạt tiền có trong tài khoản nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như lây nhiễm mã độc, lộ lọt thông tin cá nhân… có khả năng dẫn đến việc bị chiếm đoạt tài tản.

