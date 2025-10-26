Chân dung nữ thực tập sinh liên quan vụ người phụ nữ Việt bị sát hại tại Nhật, xuất hiện nhiều tình tiết đáng ngờ

Cảnh sát tỉnh Hiroshima (Nhật Bản) vừa tiến hành bắt giữ một nữ thực tập sinh kỹ năng người Việt Nam, Đinh Thị Hương (32 tuổi), với cáo buộc giết người, cướp tài sản và xâm nhập chỗ ở, liên quan đến vụ án mạng gây rúng động dư luận xảy ra tại một khu chung cư ở thành phố Hiroshima.

Nghi phạm và cáo buộc

Đinh Thị Hương, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, hiện cư trú tại quận Saeki, thành phố Hiroshima, bị tình nghi là hung thủ sát hại đồng hương Nguyễn Thúy Nga (32 tuổi) tại căn hộ của nạn nhân ở khu chung cư thuộc quận Nishi, Hiroshima.

Cảnh sát cho biết, nghi phạm Đinh bị tình nghi đã đột nhập vào một căn phòng trong khu chung cư ở Nakahiro-cho, quận Nishi, thành phố Hiroshima vào ngày 15 tháng này, với mục đích cướp tài sản. Trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 6 giờ 30 chiều, nghi phạm đã dùng một vật cứng nào đó đánh nhiều lần vào đầu và mặt của nạn nhân là Nguyễn Thúy Nga sống trong căn phòng đó, khiến cô tử vong, sau đó lục soát đồ đạc trong phòng.

Clip thời điểm bắt giữ nghi phạm

...

Nghi phạm Đinh Thị Hương đã bị phát hiện và bắt giữ vào sáng 25/10, sau khi cảnh sát tiến hành khám nghiệm hiện trường và phân tích kỹ lưỡng các hình ảnh trích xuất từ camera an ninh khu vực xung quanh.

Những tình tiết đáng ngờ

Vụ án mạng của chị Nguyễn Thúy Nga càng trở nên phức tạp hơn khi cảnh sát xác nhận một thông tin đáng chú ý: vào cuối tháng 5/2025, nạn nhân từng bị một người phụ nữ lạ mặt hành hung gần nhà, dẫn đến bị thương. Vụ việc đó đã được điều tra như một vụ cố ý gây thương tích.

Hiện tại, cơ quan điều tra đang tích cực làm rõ khả năng hai vụ việc này có liên quan đến cùng một nghi phạm là Đinh Thị Hương hay không. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đang tiến hành điều tra chi tiết về động cơ gây án và mối quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân.

Về phía mình, cảnh sát Hiroshima cho biết sẽ không công bố lời khai của nghi phạm vào thời điểm này, nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến quá trình điều tra vụ án. Vụ án vẫn đang được gấp rút điều tra để làm sáng tỏ bi kịch đau lòng giữa những người đồng hương nơi xứ người.

Nguồn: TBS News

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn