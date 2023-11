Chân dung mẹ chồng Hàn Quốc nhảy trong đám cưới ở Hà Tĩnh: U60 trẻ như chị của con dâu

Mẹ chồng khiến quan khách bất ngờ

Cách đây ít hôm, clip ghi lại hình ảnh mẹ chồng Hàn Quốc diện áo dài, nhảy trong đám cưới ở nhà gái tại Hà Tĩnh đã thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Danh tính của người mẹ chồng dễ thương này cũng nhanh chóng được tìm ra. Bà tên So Young, 59 tuổi, đã về hưu, sống tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

Tôn Thảo (SN 1997, quê ở Hà Tĩnh), con dâu của bà So cho biết, cô và ông xã tổ chức lễ ăn hỏi và lễ cưới ở nhà gái vào ngày 18/11 vừa qua. Đại diện bên nhà chồng có mẹ chồng và cậu từ Hàn Quốc sang tham dự. “Từ Hàn Quốc về đến nhà mình rất xa xôi, vất vả, mất hơn 1 ngày di chuyển bằng máy bay, xe giường nằm hoặc bay 2 chặng và di chuyển bằng nhiều xe. Người trẻ như mình đi còn thấy mệt.

Bố chồng mình có vấn đề về sức khỏe đường ruột, không thể ngồi máy bay, xe giường nằm di chuyển nhiều giờ. Do đó bố không sang tham dự được”, Thảo chia sẻ.

Bà So nhảy trong đám cưới của hai con khiến nhiều người thích thú.

Gia đình bà So thực hiện các nghi thức cưới hỏi theo đúng phong tục tại Việt Nam.

Nàng dâu mới tiết lộ, sự xuất hiện của mẹ chồng cô ở đám cưới khiến mọi người ai cũng bất ngờ và cảm thấy quý mến bà.

Ngày tổ chức đám cưới, Thảo rất bận nên thỉnh thoảng mới có thể phiên dịch giúp mẹ chồng để trao đổi với họ hàng về công việc, đời sống, văn hóa giữa 2 đất nước. Còn lại, mẹ chồng Thảo phải tự giao tiếp với mọi người. Bà So dành rất nhiều lời khen có cánh cho con dâu và bày tỏ sự trân trọng đối với gia đình thông gia. Bà cũng kể cho mọi người nghe những trải nghiệm thú vị của bản thân mỗi lần tới Việt Nam.

Bà So trẻ trung, xinh đẹp và thân thiện.

Yêu con dâu như con gái

Kể về lần đầu gặp bố mẹ chồng, Thảo không thể quên vì đó là một lần gặp gỡ nhiều kỷ niệm: “Mình gặp bố mẹ chồng lần đầu vào một hoàn cảnh rất bất ngờ và không có sự chuẩn bị trước. Lúc đó mình vừa đặt chân tới Hàn Quốc để du học Thạc sĩ. Mình không hề biết mẹ của Seung lại tới sân bay đón mình cùng với anh ấy.

Lúc đó là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh, nhưng mẹ vẫn nhất quyết đi đón bằng được và phải đợi mình 4 tiếng ở sân bay. Mình gặp mẹ trong tình thế đầu tóc bù xù, không make up vì bay đường dài rồi chờ đợi nhập cảnh mệt mỏi.

Mình bất ngờ vì mẹ trẻ hơn trong hình, cực kỳ xinh đẹp và thân thiện, năng động, không giống người sinh năm 1964 gì cả. Bố Seung cũng vậy, rất hồ hởi, quan tâm mình như con gái. Bố mẹ đều bảo với mình rằng: “Từ nay con là con gái của bố mẹ rồi nên cứ gọi bằng omma, appa cho thân mật”.

... Thảo và mẹ chồng cực kỳ thân thiết.

Bà So được khen trẻ như chị gái của con dâu.

Bà So cũng có ấn tượng rất tốt với “con dâu tương lai”. So với trong ảnh, bà nhận xét Thảo ngoài đời xinh đẹp hơn. Bà So yêu quý Thảo bởi thấy cô là một cô gái lễ phép, thông minh, lanh lợi, giỏi tiếng Hàn.

Kể thêm về mẹ chồng, Thảo cảm nhận mẹ là một người có tư tưởng hiện đại, thoáng và bình đẳng, không cổ hủ, trọng nam khinh nữ, đặc biệt bà rất tâm lý, yêu quý 2 cô con dâu của mình.

Có món gì ngon mẹ chồng đều mua cho con dâu, mang sang tận nhà, sắm sửa cho các con đủ thứ. Bà So thích chơi golf nên mua tặng 2 con dâu 2 bộ gậy chơi golf để các con học chơi. Có thời gian rảnh, bà rủ 2 nàng dâu đi thưởng thức những món ăn ngon.

Bà So cưng chiều Thảo, coi cô như con gái.

Trong mắt Thảo, mẹ chồng là người hiện đại, bình đẳng, tâm lý.

Nàng dâu Việt tâm sự, ở đất nước nào cũng có người này, người kia, Hàn Quốc cũng vậy, sẽ có những mẹ chồng rất gần gũi, yêu quý con dâu và tất nhiên có cả những người mẹ chồng khó tính.

Mẹ chồng Thảo khá dễ tính, nhưng trong một vài vấn đề, bà cũng không dễ. Tuy nhiên, những cái khó của mẹ hoàn toàn nằm trong khả năng đáp ứng của Thảo. Do đó, cô thấy thoải mái và nhẹ nhàng khi làm con dâu của mẹ.

Bà So không yêu cầu ở con dâu quá nhiều, chỉ cần 2 con sống hạnh phúc và thành công. Bởi hạnh phúc của các con chính là hạnh phúc của mẹ. “Mẹ dặn mình nếu bị chồng bắt nạt hay làm sai gì mà không tự xử được thì gọi mẹ để mẹ xử lý cho”, Thảo cười tươi bật mí.

Sau đám cưới ở Hà Tĩnh, hiện vợ chồng Thảo đã sang Hàn Quốc. Cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới tại nhà trai vào tháng 3/2024.

Ảnh: NVCC

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn