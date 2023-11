Chân dung gây bất ngờ về mẹ chồng U50 nhảy cực sung ở đám cưới con trai hút 4 triệu lượt xem

Mẹ chú rể nhận nhiều lời khen về màn nhảy cực 'cháy' trong đám cưới con trai

(Nguồn video: @hienhighlight)

Theo người đăng tải đoạn clip, mẹ chú rể sinh năm 1976, mặc áo dài nhung đỏ đã mời đội nhảy của mình đến góp vui một tiết mục trong đám cưới con trai.

Có thể thấy, dù đã ở độ tuổi U50 nhưng mẹ của chú rể vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp và năng động. Đứng trên sân khấu, người mẹ như tỏa sáng với những điệu nhảy rất dứt khoát và tự tin.

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đến hiện tại, đoạn clip đã hút hơn 4 triệu lượt xem trên một nền tảng mạng xã hội.

Nhiều người ngay lập tức bị cuốn hút bởi nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp cùng sự tràn trề năng lượng của mẹ chú rể. Không ít lời khen được dành đến cho người phụ nữ này.

Tuy nhiên, cư dân mạng cũng có một góp ý nho nhỏ muốn gửi đến người mẹ về việc không nên buộc tà áo dài như đoạn clip ghi lại, như vậy sẽ giúp chị trông đẹp mắt và thanh lịch hơn.

Chân dung mẹ chồng U50 cực trẻ trung và tâm lý

Mẹ chồng U50 đang gây sốt trên mạng xã hội bởi màn nhảy cực "cháy" trong đám cưới con trai nói trên là cô Đỗ Thị Hiền (SN 1976, ở Gia Lâm, Hà Nội).

Chia sẻ với Đời sống & Pháp luật, anh Vũ Đình Tùng (SN 1995) - con trai của cô Đỗ Thị Hiền cho hay, đám cưới của anh diễn ra vào ngày 18/2, thế nhưng đến nay đoạn clip mẹ anh nhảy trong đám cưới mới được chia sẻ lên mạng xã hội. Cả gia đình anh rất vui và bất ngờ khi đoạn clip này được sự đón nhận tích cực của mọi người.

Hình ảnh trẻ trung gây bất ngờ của mẹ chồng U50

Đam mê bộ môn nhảy Zumba, cô Hiền đã thành lập một câu lạc bộ nhảy cách đây vài năm. Trước ngày cưới ít hôm, anh Tùng đề xuất mẹ và nhóm nhảy có thể biểu diễn góp vui một tiết mục trong hôn lễ và được mẹ đồng ý.

Trước ngày cưới, mẹ chồng U50 đã nhờ một giáo viên dạy nhảy lên ý tưởng tiết mục và chọn nhạc. Cả team mất khoảng 2-3 ngày luyện tập.

Không chỉ trẻ trung, cô Hiền còn rất tâm lý với con dâu và con trai

Chia sẻ về mẹ, anh Tùng không khỏi tự hào: "Mẹ mình rất trẻ và nhiều năng lượng, luôn thương yêu chiều con dâu kể cả sau khi 2 vợ chồng lấy nhau về. Sáng nào bố mẹ cũng đi tập thể dục. Mẹ nhảy Zumba, còn bố tập gym. Cả hai ông bà đều tình cảm. Cãi nhau giận nhau nhiều mà yêu thương nhau cũng nhiều. Hồi ấy mẹ kết hôn lúc 18, 19 tuổi thôi. Bố bằng tuổi mẹ, giờ vẫn trẻ trung phong độ lắm".

