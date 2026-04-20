Cha nổ súng sát hại 7 con ruột ở Mỹ: Cuộc gọi tuyệt vọng trước thảm kịch

Người dân dự buổi thắp nến tưởng niệm tại Shreveport, bang Louisiana, Mỹ vào ngày 19-4 sau vụ xả súng khiến 8 trẻ em thiệt mạng - Ảnh: AFP

"Thảm kịch tồi tệ nhất"

Theo The New York Times, người đàn ông gây ra vụ xả súng tại ít nhất ba địa điểm ở TP Shreveport, bang Louisiana (Mỹ), khiến 8 trẻ em thiệt mạng và hai người bị thương nặng, đã bị bắn chết sau cuộc truy đuổi của cảnh sát vào sáng 19-4 (giờ địa phương).

Kẻ xả súng là Shamar Elkins (31 tuổi). Các nạn nhân là trẻ em trong độ tuổi từ 1 - 11, được xác định gồm: Jayla Elkins (3 tuổi), Shayla Elkins (5 tuổi), Kayla Pugh (6 tuổi), Layla Pugh (7 tuổi), Markaydon Pugh (10 tuổi), Sariahh Snow (11 tuổi), Khedarrion Snow (6 tuổi), và Braylon Snow (5 tuổi).

Bảy trong số 8 trẻ thiệt mạng là con của Elkins. Theo người phát ngôn Sở Cảnh sát Shreveport, Elkins đã bắn các em "theo kiểu hành quyết".

Elkins cũng bắn hai người phụ nữ khác, trong đó có vợ mình - người đang nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Sau vụ nổ súng, nhà chức trách cho biết Elkins đã cướp một chiếc ô tô và bị cảnh sát truy đuổi. Các sĩ quan đã nổ súng và Elkins thiệt mạng. Hiện chưa rõ liệu cảnh sát bắn chết Elkins hay Elkins tự bắn mình bằng súng.

Tại họp báo, Thị trưởng Shreveport Tom Arceneaux mô tả vụ việc "có lẽ là thảm kịch tồi tệ nhất mà chúng tôi từng chứng kiến".

Chiều 19-4 (theo giờ địa phương), bạn bè và người thân của Elkins vẫn đang cố gắng đối diện với mất mát đau đớn do vụ việc gây ra.

Cảnh sát chưa cung cấp thông tin về động cơ của Elkins và cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Cuộc gọi tuyệt vọng trước thảm án: "Không thể thoát khỏi những con quỷ trong mình"

Trong các cuộc phỏng vấn, người thân cho biết Elkins gần đây gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần và căng thẳng trong mối quan hệ với vợ là Shaneiqua Pugh.

Trước đó, vào lễ Phục sinh đầu tháng này, Elkins đã gọi điện cho mẹ là Mahelia Elkins và cha dượng là Marcus Jackson. Hai người cho biết con trai họ nghe có vẻ đang chán nản, và họ có thể nghe thấy tiếng các cháu nhỏ chơi đùa trong cuộc gọi.

Elkins vừa khóc vừa nói với họ rằng anh muốn kết thúc cuộc đời mình. Elkins nói với cha dượng rằng vợ anh muốn ly hôn và anh đang chìm trong "những suy nghĩ u tối".

"Tôi đã nói với nó: 'Con có thể vượt qua mọi thứ. Dù con đang trải qua điều gì, con vẫn có thể vượt qua'" - ông Jackson kể lại.

"Lúc đó tôi nhớ nó nói: 'Có những người không thể thoát khỏi những con quỷ trong chính mình'" - ông chia sẻ.

Elkins sau đó cúp máy, hứa sẽ nói với các con - đang ăn mặc đẹp đón lễ Phục sinh - rằng ông bà ở TP Oklahoma gửi lời hỏi thăm.

Mẹ của Elkins cho biết bà không rõ chính xác vấn đề giữa con trai và vợ. Hồ sơ cho thấy họ kết hôn năm 2024. Bà nói thêm con trai từng làm việc cho công ty chuyển phát UPS và từng phục vụ trong lục quân.

Quân đội Mỹ thông tin Elkins phục vụ trong Lực lượng Vệ binh quốc gia Lục quân bang Louisiana từ tháng 8-2013 đến 8-2020 với vai trò chuyên viên hỗ trợ hệ thống tín hiệu và hỗ trợ hỏa lực. Anh không tham gia bất kỳ đợt triển khai nào và rời quân ngũ với cấp bậc binh nhì.

Hồ sơ cho thấy Elkins có ít nhất hai tiền án, bao gồm lái xe trong tình trạng say rượu năm 2016 và sử dụng vũ khí trái phép năm 2019.

Theo mô tả của cảnh sát về vụ việc năm 2019, Elkins đã rút khẩu súng ngắn từ thắt lưng và bắn 5 phát vào một chiếc xe sau khi tài xế xe đó chĩa súng vào anh ta.

Bà Syrnerica Pugh (phải) đau buồn trước cái chết của các cháu trai và cháu gái của mình tại Shreveport, bang Louisiana, Mỹ ngày 19-4 - Ảnh: AFP

Bi kịch sau dòng tin nhắn "mọi người đều ổn"

Bà Mahelia Elkins cho biết mối quan hệ giữa bà và con trai không quá thân thiết. Bà sinh Elkins khi còn ở tuổi thiếu niên và đang vật lộn với chứng nghiện ma túy, nên đã gửi con cho một người bạn của gia đình là Betty Walker nuôi dưỡng. Hai mẹ con mới nối lại liên lạc hơn 10 năm trước.

Bà Walker - người đã trao đổi với nhà chức trách nhưng không trực tiếp chứng kiến vụ xả súng - cho biết Elkins đã bắn vợ nhiều phát, gồm cả vào đầu và bụng.

Bà Walker nói lần cuối gặp Elkins là cuối tuần trước khi gia đình anh đến ăn tối, và khi đó không có dấu hiệu gì bất thường. "Sáng nay tôi thức dậy và pha cà phê thì nhận được cuộc gọi. Các con tôi đã không còn nữa" - bà kể lại.

Willie Vasher - người từng làm việc cùng Elkins tại UPS - cho biết con cái của họ từng chơi với nhau khi sống ở Shreveport năm 2024. Theo ông, Elkins có vẻ là một người cha tận tụy điển hình.

Điều duy nhất khiến ông chú ý là Elkins thường xuyên có vẻ căng thẳng. Anh ta có một mảng hói trên đầu vì có thói quen giật tóc khi lo lắng, theo ông Vasher. Mẹ của Elkins cũng nhận thấy điều này. "Cả ngày tôi cứ tự hỏi 'điều gì đã xảy ra vậy?'" - ông Vasher nói.

Trong những tuần gần đây, mẹ và cha dượng của Elkins đã cảm thấy bất an về con trai, dù anh ta có vẻ vẫn cố gắng tìm kiếm hy vọng. Anh từng đăng một lời cầu nguyện trên Facebook trong tháng này: "Lạy Chúa, hôm nay con xin Ngài giúp con kiểm soát tâm trí và cảm xúc của mình".

Anh cũng gửi cho họ một bức ảnh gia đình. Gần đây, mẹ anh nhắn hỏi tình hình và anh trả lời "mọi người đều ổn".

Đến hôm 16-4, bà nhắn: "Mẹ yêu tất cả các con. Hãy hôn cháu trai và các cháu gái của mẹ giúp mẹ. Cảm ơn con nhiều".

Nhưng anh không trả lời.

Sáng 19-4, ông Jackson bắt đầu nhận ra có điều không ổn khi người lạ bình luận dưới các bài đăng Facebook, gọi Elkins là "ác quỷ".

Mẹ của Elkins cầm điện thoại lên và đọc dòng tiêu đề rằng 8 đứa trẻ - gồm cả các cháu của bà - đã thiệt mạng.

"Tại sao, Chúa ơi! Tại sao?" - bà khóc.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: tuoitre.vn