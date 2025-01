Cậu bé ngất xỉu rồi tử vong sau khi chứng kiến màn ẩu đả

Your browser does not support the video tag.

Một cậu bé 15 tuổi đã ngã gục và tử vong sau khi chứng kiến cuộc xô xát giữa một khách hàng và một nhân viên tại quán cà phê của cha mình ở Taiping, Perak, Malaysia.

China Press đưa tin vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 13/1.

Đoạn clip giám sát được chia sẻ trên facebook cho thấy một nhóm thực khách đang ngồi ở một chiếc bàn thì nhân viên phục vụ mang đồ uống đến. Sau đó, một trong những khách hàng nam yêu cầu một gói khăn giấy.

Khi nhân viên phục vụ yêu cầu thanh toán, khách hàng trở nên kích động, khiển trách nhân viên và tát anh ta. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi nam nhân viên này phản ứng lại, dẫn đến một cuộc ẩu đả giữa hai bên.

Cậu bé chứng kiến màn ẩu đả trong quán.

Những nhân viên khác có mặt trong quán đã lập tức đến can thiệp, cố gắng tách cả hai ra. Trong cuộc ẩu đả, cậu bé 15 tuổi, mặc áo đỏ, được nhìn thấy đang lo lắng theo dõi cuộc ẩu đả, tay nắm chặt chiếc ghế nhựa để phòng thủ.

Khi tình hình có vẻ đã lắng xuống, cậu bé đi ra ngoài nhưng đột nhiên ngã quỵ. Những người chứng kiến nhanh chóng đỡ cậu bé dậy, cố gắng hồi sức nhưng cậu vẫn bất tỉnh.

Cậu bé này đã được đưa đến bệnh viện, nhưng sau đó được tuyên bố đã tử vong.

Cậu bé đột nhiên ngất xỉu rồi tử vong.



Trong một cuộc phỏng vấn với Sin Chew Daily, mẹ của cậu bé giải thích rằng con trai bà rất dễ sợ hãi, thường sợ những động vật nhỏ như mèo, chó và gián. Cô suy đoán rằng cú sốc khi chứng kiến cuộc ẩu đả có thể đã khiến con trai ngất xỉu, nhưng nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết vẫn chưa được xác định.

Kết quả khám nghiệm tử thi không phát hiện bất thường ở các cơ quan, cũng không có dấu hiệu xuất huyết não.

