Cặp nam nữ giả vờ mua hàng rồi trộm đồ nhanh như chớp

Đoạn phim CCTV được quay tại thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây vào ngày 6/1/2023, cho thấy một người đàn ông lấy một cây thuốc lá trên kệ và giấu nó vào bên trong áo khoác khi một người phụ nữ đang đánh lạc hướng chủ cửa hàng lớn tuổi bằng cách yêu cầu cụ ông 80 tuổi lấy dầu ăn .

Sau đó, người đàn ông đi bộ che khuất tầm nhìn của chủ cửa hàng còn người phụ nữ đi lấy thêm 2 cây thuốc lá rồi bước ra khỏi quán. Theo điều tra, họ lấy tổng cộng 3 cây thuốc lá trong vòng 1 phút.

Hai nghi phạm đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ và vụ việc đang được điều tra thêm.

Nguồn: Newsflare

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn