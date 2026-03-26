Cảnh sát phòng cháy đưa 2 t.h.i t.h.ể phụ nữ bị xe tải đ.è b.ẹ.p ra ngoài

Theo đó, lúc 7h36’ cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải chở đất BKS 35C-111.72, ô tô con BKS 30A-233.58 và xe máy BKS 28N1-396.46 tại Km 106+450 Quốc lộ 12B thuộc địa phận Phố Lâm Hoá, xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ tìm kiếm nạn nhân bị xe ô tô tải đè bẹp.

Xe ô tô con bị xe tải đè bẹp dúm khiến người phụ nữ điều khiển xe tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 2 xe, 12 CBCS đến hiện trường, phối hợp với lực lượng CSGT, Công an xã Lạc Sơn tổ chức hoạt động CNCH.

Với tinh thần khẩn trương, khắc phục khó khăn do hiện trường các phương tiện bị nạn đè chồng lên nhau, lượng đất trong thùng ô tô tải đè lấp hoàn toàn ô tô con và xe máy theo hướng ngược lại, đến 8h24’, tổ công tác của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tìm thấy và đưa 1 thi thể nạn nhân nữ điều khiển xe máy là bà B.T.Ch (SN 1986), trú tại xóm Nạch, xã Đại Đồng tỉnh Phú Thọ) ra ngoài.

Hai nạn nhân nữ đã tử vong sau vụ tai nạn.

... Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Thi thể nạn nhân được Cảnh sát PCCC và CNCH đưa ra ngoài.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục sử dụng các phương tiện chuyên dụng tìm kiếm nạn nhân còn lại đang bị vùi lấp và lúc 9h7' đã tiếp cận, đưa được thi thể nạn nhân nữ thứ 2 điều khiển xe ô tô là bà N.T.T.H (SN 1979) - giáo viên, trú tại xóm Đội 5, xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ ra ngoài.

Lực lượng chức năng cẩu xe ô tô con ra khỏi hiện trường.

Hiện đơn vị đang tiếp tục triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng tại hiện trường tìm kiếm, cứu nạn và triển khai phương án cứu hộ các phương tiện bị nạn.

Tác giả: Minh Hiền

Nguồn tin: cand.com.vn