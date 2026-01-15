Cần cẩu đổ sập xuống đoàn tàu đang chạy ở Thái Lan, 22 người chết và 30 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn ở Thái Lan ngày 14-1 - Ảnh: THE THAIGER

Theo Hãng tin Reuters, cảnh sát Thái Lan cho biết vụ tai nạn khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 14-1 tại huyện Sikhio, tỉnh Nakhon Ratchasima, cách thủ đô Bangkok khoảng 230km về phía đông bắc, trên chuyến tàu đang hướng tới tỉnh Ubon Ratchathani.

Cảnh sát địa phương thông tin một cần cẩu đang hoạt động tại công trường dự án đường sắt cao tốc đã bị sập và trúng đoàn tàu đang chạy qua, khiến tàu trật bánh và bốc cháy trong thời gian ngắn.

Ngọn lửa đã được dập tắt và công tác cứu hộ đang được triển khai.

Đám cháy tại hiện trường - Ảnh: THE NATION/FACEBOOK

Theo báo The Nation, tại hiện trường, lực lượng cứu hộ khẩn cấp bị "sốc" khi chứng kiến cần cẩu thép khổng lồ đè ngang đoàn tàu.

...

Cú va chạm làm vỡ tung các cửa sổ, trong khi kết cấu kim loại của đoàn tàu bị biến dạng nghiêm trọng.

Các đội cứu hộ đã khẩn trương giải cứu các hành khách bị thương, đồng thời chuyển họ tới các bệnh viện gần đó.

Các đội y tế địa phương và lực lượng tình nguyện cứu hộ tại tỉnh Nakhon Ratchasima đang phối hợp với nhau, sử dụng thiết bị hạng nặng để đưa những hành khách bị mắc kẹt ra khỏi đoàn tàu. Do cần cẩu đè lên đoàn tàu, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy vụ tai nạn xảy ra do cần cẩu xây dựng cầu đường sắt cao tốc bị đổ xuống đường ray.

Cùng lúc đó, đoàn tàu chở khách từ Bangkok đến Ubon Ratchathani đang chạy nhanh đã đâm vào cần cẩu.

Vụ va chạm gây ra tiếng động lớn, và các mảnh vỡ của cần cẩu rơi xuống đoàn tàu một lần nữa, khiến tàu trật bánh.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: tuoitre.vn