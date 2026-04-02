Cận cảnh khám xét, bắt giữ nhiều cán bộ liên quan đến nhóm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp

Theo cơ quan công an, rạng sáng 24-3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các lãnh đạo Công an tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động nhiều lực lượng, đồng loạt triển khai khám xét, bắt giữ, triệu tập hàng chục đối tượng thuộc 3 nhóm tội phạm có hành vi vi phạm pháp luật gây bức xúc cho người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Lâm Tới, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Lập Thạch. Ảnh: Công an cung cấp

Căn cứ các tài liệu, vật chứng thu được qua khám xét và bước đầu mở rộng điều tra, ngày 31-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 người đã bị tạm giữ trước đó. Được biết, trong 9 người bị bắt có nhiều người là giám đốc các doanh nghiệp.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giữ Lưu Văn Cường, nguyên là cán bộ địa chính xã Ngọc Thanh. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ xác định 9 bị can nêu trên đã có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các nhóm tội danh: "Gây ô nhiễm môi trường"; "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; "Chứa mại dâm"; "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"; "Mua bán trái phép hóa đơn"; "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Cơ quan công an bắt giữ Lưu Tiến Chung, Giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công UBND phường Xuân Hòa. Ảnh: Công an cung cấp

Mở rộng điều tra, ngày 31-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 người là cán bộ, nguyên cán bộ các cơ quan nhà nước, gồm: Hoàng Văn Thiện (SN 1985, trú tại xã Vĩnh Phú), thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là công chức Hạt kiểm lâm TP Phúc Yên; nay là công chức Hạt kiểm lâm Phúc Yên; Nguyễn Lâm Tới (SN 1978, trú tại phường Vĩnh Phúc), thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là Hạt trưởng Hạt kiểm lâm TP Phúc Yên; Lưu Văn Cường (SN 1986, trú tại phường Xuân Hòa), thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là cán bộ địa chính xã Ngọc Thanh, nay là lao động tự do; Lưu Tiến Chung (SN 1978, trú tại phường Xuân Hòa), thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh phụ trách kinh tế, chịu trách nhiệm về các lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, tài chính - ngân sách, quản lý đất đai, môi trường; nay là Giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công UBND phường Xuân Hòa; Hoàng Chí Thanh (SN 1970, trú tại xã Bình Tuyền), thời điểm phạm tội là cán bộ địa chính UBND xã Trung Mỹ, nay là lao động tự do.

... Cơ quan công an bắt giữ Hoàng Văn Thiện, công chức Hạt kiểm lâm Phúc Yên. Ảnh: Công an cung cấp

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng (SN 1984, trú tại xã Bình Tuyền), Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển đô thị Vĩnh Phúc.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giữ Hoàng Chí Thanh, nguyên là cán bộ địa chính UBND xã Trung Mỹ. Ảnh: Công an cung cấp

Công an tỉnh Phú Thọ xác định 6 đối tượng trên có hành vi vi phạm pháp luật thuộc một trong các tội danh: "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên"; "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển đô thị Vĩnh Phúc. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng với các đối tượng, cá nhân có liên quan và những người tiếp tay, bao che, đồng phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động