Chân dung 10 Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán vừa bị Công an bắt khẩn cấp trong chuyên án đặc biệt lớn

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động trên 200 CBCS thuộc các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế, cảnh sát cơ động… tham gia phá chuyên án đặc biệt lớn. Các lực lượng đồng loạt triển khai bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Lý Văn Hai, SN 1975, trú tại TDP Thanh Lộc, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Trương Quang Hải - Phó giám đốc trực tiếp chỉ đạo bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Lý Văn Hai, SN 1975, trú tại TDP Thanh Lộc, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Trương Quang Hải - Phó giám đốc trực tiếp chỉ đạo bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Lý Công Sinh.
Lý Công Sinh - sinh năm 1960, trú tại Số 15, đường Trần Phú, phường Phúc Yên - Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc và là người điều hành hoạt động Công ty CP đầu tư và xây dựng Hồng Thái
Cơ quan Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Lý Công Sinh
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Thức, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn
Đại tá Bùi Quang Khoa - Phó giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Thức, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn
Toàn cảnh khám xét công ty Duy Khanh
...
Cơ quan công an khám xét tại Công ty TNHH xây dựng và môi trường Duy Khanh VP
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1984, trú tại Tổ dân phố Trại Giao, phường Vĩnh Phúc, kế toán Công ty TNHH xây dựng và cung ứng vật tư BMV và Công ty TNHH xây dựng và môi trường Duy Khanh VP;
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đàm Duy Khanh, sinh năm 1989, trú tại Tổ dân phố Trại Giao, phường Vĩnh Phúc, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và cung ứng vật tư BMV và Công ty TNHH xây dựng và môi trường Duy Khanh VP;
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đàm Duy Khanh - Sinh năm 1989, trú tại xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Thị Sang, SN 1982, thường trú tại TDP 12, phường Xuân Hoà, tỉnh Phú Thọ
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Điệp, sinh năm 1986, trú tại KĐT TMS, Tổ dân phố Hùng Vương, phường Phúc Yên - kế toán Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn;
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Hạnh, SN 1982, thường trú tại TDP 5, phường Xuân Hoà, tỉnh Phú Thọ
Tác giả: Chi Chi
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn