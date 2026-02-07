Cán bộ địa chính phường làm thủ tục cấp sổ đỏ bằng chiêu lạ

Chiều 7/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Phương (SN 1976, trú tại TP Huế), nguyên là công chức địa chính UBND phường Thủy Phương (nay là phường Thanh Thủy) về tội “Giả mạo trong công tác”.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Đình Phương.



Theo kết quả điều tra, bà N. T. N (SN 1975, trú tại tổ 12, phường Thanh Thủy, TP Huế) nhờ Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đại Ngọc, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 133 và thửa đất liền kề số 134, tờ bản đồ số 52, là đất do bà N. khai hoang, sử dụng từ năm 2000.

Trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, Nguyễn Đình Phương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để thực hiện hàng loạt hành vi sai phạm. Cụ thể, Phương không tổ chức họp lấy ý kiến khu dân cư theo quy định mà tự lập “Phiếu lấy ý kiến khu dân cư” với nội dung sai sự thật về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, xác định thửa đất là của ông Nguyễn Văn Ngọc. Sau đó, Phương ký xác nhận và trình Chủ tịch UBND phường ký dù không có buổi họp thực tế.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đại Ngọc.

...



Tiếp đó, Phương tiếp tục lập “Biên bản xác minh nguồn gốc và quá trình sử dụng đất” với nội dung không đúng sự thật, không tiến hành xác minh thực tế, nhằm hợp thức hóa hồ sơ. Trên cơ sở các tài liệu giả mạo này, Phương tham mưu UBND phường ban hành tờ trình, báo cáo đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Ngọc.

Năm 2022, UBND thị xã Hương Thủy cũ đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất số 133 cho vợ chồng ông Ngọc, trong khi các đối tượng này không đủ điều kiện được cấp theo quy định pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Phương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, liên quan vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Ngọc về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.



Tác giả: Hải Lan

Nguồn tin: cand.com.vn