Camera vụ tai nạn ở Bình Dương hé lộ tài xế vừa ngủ dậy, lái xe khoảng 1 phút thì lấn làn tông chết 2 mẹ con

Chiều 10/8, Công an thành phố Dĩ An (Bình Dương) đã trích xuất camera để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe ô tô tải và xe máy làm 2 mẹ con tử vong.

Camera toàn cảnh vụ tai nạn thương tâm ở Bình Dương

Đoạn camera trong xe tải cho thấy, thời điểm lúc 13:55 ngày 10/8, tài xế vừa tỉnh giấc sau khi ngủ trong xe. Người này ngồi vào ghế lái và bắt đầu cho xe di chuyển ra lane giữa đường Mỹ Phước Tân Vạn, hướng từ ngã ba Tân Vạn đi quốc lộ 1K.

Đến 13:57 phút, camera hành trình cho thấy tài xế xe ôm công nghệ tên Trần Xuân Bảo (49 tuổi, ngụ TPHCM) chở một người phụ nữ và một bé trai chạy ở sát lề phải xe tải. Khi đến chốt đèn giao thông giao với đường Châu Thới (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), chiếc xe tải lấn làn, ép xe máy ngã xuống đường.

Tài xế xe ôm công nghệ bật khóc nức nở gọi điện cho người thân sau khi xảy ra vụ tai nạn khiến 2 mẹ con hành khách tử vong

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế xe tải đến trụ sở công an trình diện.

