Ca sĩ Lương Bằng Quang bất ngờ khóc và tiết lộ những lời cuối cùng của Ngân 98 trước khi bị bắt

Hơn 23 giờ ngày 16-10, Fanpage Facebook DJ Ngân 98 có 2,7 triệu người theo dõi đã bất ngờ đăng tải một video kèm dòng mô tả ngắn gọn: “12/10”.

Fanpage này thuộc về Võ Thị Ngọc Ngân (còn gọi là Ngân 98) - người vừa bị Công an TP HCM khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 13-10 vì đã có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Những lời tâm sự của Ngân 98

Trong đoạn video, ca sĩ Lương Bằng Quang - người Ngân 98 thường gọi là chồng trong các buổi livestream trên mạng xã hội, nói rằng đáng lẽ video này Ngân sẽ là người tâm sự.

Tuy nhiên, dường như Ngân đã đoán trước được điều gì đó sẽ xảy ra nên hôm nay anh này sẽ đọc lại những gì mà Ngân 98 đã chuẩn bị sẵn như một cách để hoàn thành tâm nguyện của cô ấy để gửi đến khán giả,...

Dòng trạng thái “12/10” được cho là ngày video được quay, tức một ngày trước khi Ngân 98 bị bắt.

Hiện bài đăng này đang thu hút sự chú ý lớn, khi chỉ sau chưa đầy một giờ đã đạt hơn 48.000 lượt tương tác.

Fanpage DJ Ngân 98 đăng video vào lúc hơn 23 giờ ngày 16-10

...



Trước đó, trong 2 ngày 13 và 14-10, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP HCM và VKSND TP HCM đã khám xét nơi ở của Ngân 98. Việc khám xét căn hộ, nơi sinh sống của Ngân 98 có sự chứng kiến của ca sĩ Lương Bằng Quang

Tại đây, các cơ quan chức năng phát hiện một chiếc két sắt cao khoảng 65 cm, nặng hơn 100 kg.

Công an TP HCM đã yêu cầu Ngân 98 mở két sắt nhưng nữ DJ và người nhà của Ngân không cung cấp được mã số mở két.

Khi được công an yêu cầu mở két sắt thì ca sĩ Lương Bằng Quang cho biết không nhớ mật khẩu, đồng thời khẳng định "bên trong không có gì đáng giá". Khi thử mở bằng vân tay, két nhận diện hợp lệ nhưng không thể mở do tay nắm bị gãy.

Cơ quan chức năng nghi ngờ két sắt có thể chứa vật chứng quan trọng nên đã mời kỹ thuật viên đến hỗ trợ.

Sau nhiều lần thử, ca sĩ Lương Bằng Quan liên tục nhập sai khiến két báo động và tự khóa. Do đó, Công an TP HCM và VKSND TP HCM đã đưa két sắt trên về trụ sở để tiến hành mở khóa theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Kết quả đã thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng và 1 số vật chứng khác có liên quan. Đồng thời tạm giữ 2 xe ô tô.

Tác giả: Lê Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động