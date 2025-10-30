Buộc thôi việc thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp

Trường trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp - Ảnh: TRUNG TÂN

Ngày 30-10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Đàng Tảng, giáo viên dạy toán Trường trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp, xã Ea Ô. Ông Tảng là người bóp cổ đồng nghiệp ngay tại trường.

Theo báo cáo của nhà trường, trong thời gian đang thi hành kỷ luật cảnh cáo, ông Tảng tiếp tục có hành vi đẩy mạnh vào vùng cổ một đồng nghiệp ngay tại sân trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sư phạm và uy tín của nhà giáo.

Trước đó, sáng 3-10, khi thầy Nguyễn Trúc Sinh - Bí thư Đoàn trường - đang kiểm tra trật tự trong khuôn viên trường và nhắc nhở ông Tảng vì đỗ xe không đúng vị trí. Ông Tảng đã lớn tiếng, có hành vi bóp cổ thầy Sinh hai lần trước sự chứng kiến của học sinh và bảo vệ.

Nhà trường đã lập biên bản, ghi nhận thương tích và báo cáo vụ việc lên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cùng Công an xã Ea Ô để xử lý theo quy định.

Ngày 18-10, Trường trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp tổ chức họp kiểm điểm ông Đàng Tảng.

...

Tại cuộc họp, ông Tảng không viết bản kiểm điểm, có thái độ thiếu cầu thị, cười cợt và quay phim, chụp ảnh trong buổi họp. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên dự họp bày tỏ bức xúc, thống nhất đề nghị thành lập hội đồng kỷ luật xem xét xử lý theo quy định.

Hội đồng kỷ luật được thành lập theo quyết định ngày 20-10. Trong buổi họp ngày 25-10, ông Tảng tiếp tục có thái độ thách thức, không hợp tác. 100% thành viên hội đồng biểu quyết áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông.

Báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết từ năm 2013 đến nay, ông Đàng Tảng đã 5 lần bị xử lý kỷ luật ở các mức độ khác nhau (khiển trách, cảnh cáo) tại hai trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông và trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp. Dù được nhắc nhở, ông vẫn tiếp tục tái phạm trong thời gian đang bị cảnh cáo.

Sau khi xem xét hồ sơ và ý kiến của nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk nhận định hành vi của ông Tảng có tính chất, mức độ và tác hại nghiêm trọng, gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người thầy và môi trường sư phạm.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk thống nhất với đề nghị của Trường trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp, quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Đàng Tảng.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ