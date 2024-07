Hà Tĩnh: Xác định 3 học sinh ném đá vỡ kính tàu Bắc - Nam

Hiện trường nơi 3 học sinh nhiều lần ném đá gây vỡ kính tàu Bắc- Nam qua xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ



Trước đó, từ ngày 3/7 - 10/7, Công an huyện Đức Thọ tiếp nhận trình báo của các trưởng tàu thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc xảy ra 3 vụ ném đá lên tàu khi đi qua địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Kính tàu bị nhóm học sinh dùng đá ném vỡ, gây nguy hiểm cho hành khách



Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Đức Thọ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và công an các xã tập trung lực lượng khẩn trương rà soát, xác minh, điều tra vụ việc.

Qua điều tra, các lực lượng chức năng xác định nhóm học sinh trên địa bàn xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, gồm: Tạ Quốc Đ. (SN 2009), Lại Anh Q. (SN 2011), Lại Phan Bảo N. (SN 2008) đều quê ở xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ đã thực hiện hành vi nói trên.

Nhóm học sinh ném đá gây vỡ kính tàu Bắc- Nam tại cơ quan điều tra



Tại cơ quan điều tra nhóm học sinh này thừa nhận, từ đầu tháng 7/2024 đến nay đã nhiều lần tụ tập, ném đá vào các chuyến tàu Bắc- Nam đi qua địa bàn để đùa nghịch.

Hiện, Công an huyện Đức Thọ đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm học sinh ném đá gây vỡ kính tàu Bắc- Nam theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn