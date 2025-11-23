Bóng đá Malaysia đang trải qua quãng thời gian khó khăn sau khi FIFA đưa ra án phạt liên quan đến việc 7 cầu thủ nhập tịch thi đấu mà không đủ điều kiện. FIFA đã chỉ ra giấy khai sinh của các cầu thủ này thiếu minh bạch liên quan đến nguồn gốc.

Bên cạnh án phạt tiền với LĐBĐ Malaysia (FAM) cũng như cấm tham gia vào các hoạt động bóng đá trong vòng một năm với 7 cầu thủ liên quan, FIFA vẫn tiếp tục điều tra. FIFA hiện đang làm rõ sự việc chỉ là nhầm lẫn liên quan đến một số cá nhân hay có tính hệ thống.

Bóng đá Malaysia có thể phải nhận thêm án phạt từ FIFA.

Chia sẻ trên New Straits Times, Tổng thư ký LĐBĐ châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor Paul John cho biết FIFA tiếp tục điều tra sự việc về cách thức xử lý và nộp tài liệu: “Phần này còn chưa bắt đầu. Những gì bạn thấy bây giờ là về kỷ luật. Một phần khác sẽ chỉ bắt đầu khi FIFA bắt đầu phiên điều tra. Phần đầu tiên là về các trận đấu, phần thứ hai liên quan đến trách nhiệm”.

FIFA dự kiến sẽ tiếp tục làm việc với những người có trách nhiệm liên quan đến vụ việc của FAM khi giai đoạn hai của sự việc chính thức bắt đầu. FAM có nguy cơ chịu thêm án phạt từ FIFA nếu bị xác định cố tình làm sai lệch hồ sơ mang tính hệ thống.

Ông Datuk Seri Windsor Paul John cho biết thêm: “Việc đình chỉ tư cách thành viên chưa phải vấn đề được xem xét lúc này. Điều đó tùy thuộc vào cuộc điều tra. Nếu chỉ là sai lầm của một số cá nhân, phán quyết sẽ khác. Nhưng nếu đó là lỗi hệ thống, vấn đề lại khác”.

AFC nhấn mạnh án phạt nếu có dành cho FAM sẽ được đưa ra vào trước ngày 31/3/2026 nhằm đảm bảo xác định đội tham dự VCK Asian Cup 2027.

