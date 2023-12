Bổ nhiệm Trưởng Công an phường giữ chức Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh

Đại tá Phạm Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Công an tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Đại tá Phạm Quốc Việt - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ đã thông báo quyết định điều động của Giám đốc Công an tỉnh đối với Thiếu tá Đặng Văn Phương - Phó trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Châu Thành.

Thiếu tá Võ Thành Việt - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Long Phú.

Công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động Trung tá Nguyễn Ngọc Lành - Phó trưởng Phòng Hậu cần, Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh.

Đồng thời, công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc bổ nhiệm Trung tá Huỳnh Thị Việt Kiều - Trưởng Công an Phường 4, thành phố Sóc Trăng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh.

Tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, phát huy hơn nữa năng lực công tác

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Quốc Việt chúc mừng các đồng chí vừa được thông báo quyết định điều động, nhận quyết định điều động, bổ nhiệm.

Đồng thời, yêu cầu các đồng chí tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, phát huy hơn nữa năng lực công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, thể hiện tính gương mẫu, đi đầu của người lãnh đạo, chỉ huy, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ