Bộ Giáo dục và Đào tạo bác tin 'đóng cửa, giải tán trường tư thục'

Thông tin lan truyền sai sự thật trên mạng xã hội - Ảnh: MOET

Trước các thông tin lan truyền, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đây là những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, gây nhiễu loạn thông tin, làm ảnh hưởng xấu đến tâm lý của người dân, phụ huynh, học sinh cũng như hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã chuyển thông tin về các tài khoản đăng tải các thông tin sai sự thật trên đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

...

Đồng thời, đề nghị người dân không chia sẻ, không lan truyền những thông tin sai sự thật, đồng thời theo dõi các kênh thông tin chính thức của bộ.

Trước đó cuối tháng 9, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã đăng cảnh báo thông tin không đúng sự thật về sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học.

Bộ khẳng định những thông tin lan truyền về phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học hiện nay đều không đúng và không phải do bộ cung cấp. Bộ đề nghị người dân cảnh giác và không lan truyền những thông tin này.

Hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo được Chính phủ giao nhiệm vụ “xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học”, và đang phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu, đánh giá thực trạng trước khi báo cáo phương án để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tác giả: Nguyên Bảo

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ