Kiểm tra cư trú, phát hiện hành vi phạm pháp của nhóm nam nữ trong căn nhà thuê

Ngày 14-10, Công an TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương, cho biết đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Nguyễn Khắc Duy (31 tuổi, quê Vĩnh Long); Trần Thị Thùy Ngân (29 tuổi, quê An Giang) và Danh Thương (22 tuổi, quê Kiên Giang).

Nhóm 2 nam, 1 nữ đang bị Công an TP Bến Cát tạm giữ (Ảnh: CABC)



Trước đó, ngày 8-10, Công an phường An Tây, TP Bến Cát trong lúc kiểm tra cư trú tại 1 căn nhà cho thuê thuộc khu phố An Thành, phường An Tây do ông N.V.N là chủ nhà, phát hiện 3 đối tượng Duy, Ngân và Thương chưa đăng ký tạm trú.

Tại thời điểm kiểm tra, công an còn phát hiện 3 đối tượng này tàng trữ nhiều đoạn ống hút bịt kín 2 đầu có chứa các tinh thể màu trắng trong nhà.

Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận đang tàng trữ 87 đoạn ống hút và 1 túi zip ni lông chứa ma túy đá dùng để sử dụng và bán cho các đối tượng nghiện có nhu cầu.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an TP Bến Cát tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định.

Tác giả: Thanh Thảo

Nguồn tin: Báo Người Lao Động