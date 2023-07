Biển Hà Tĩnh thu hút khách du lịch trong dịp Hè

Từ đầu mùa hè đến nay, các khu du lịch biển trên địa bàn Hà Tĩnh luôn thu hút rất đông du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Điều này tiếp tục khẳng định tiềm năng to lớn và sức hút của du lịch biển Hà Tĩnh, đồng thời cũng phản ánh những nỗ lực của chính quyền, ngành du lịch, các doanh nghiệp và người dân địa phương trong việc thúc đẩy phát triển loại hình du lịch quan trọng này.

Tại huyện Cẩm Xuyên, nơi được biết đến với cái cái tên “cung đàn biển” miền Trung, Thiên Cầm là điểm du lịch hấp dẫn đối với những người đam mê xê dịch. Với bãi biển trải dài cát trắng, nước biển trong xanh, Thiên Cầm luôn mang tới cho du khách những phút giây thư giãn, thoải mái nhất. Nằm ngay bên cạnh bãi biển bình yên và thơ mộng này còn có đảo Hòn Bớc, với những bãi đá to lớn, khổng lồ nằm xếp chồng lên nhau, uốn lượn như đang vươn mình ra sát chân biển, cùng với nhiều loại đặc sản biển tươi, ngon, rẻ... cuốn hút đông đảo du khách.Trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, Thiên Cầm đón hàng chục ngàn lượt du khách về tham quan, nghỉ dưỡng. Riêng ngày 1/5, lượng khách “đổ bộ” về Thiên Cầm khoảng trên 15.000 lượt. Gần 1.100 phòng lưu trú của các khách sạn, nhà nghỉ tại Khu du lịch Thiên Cầm luôn kín khách.

Ông Hoàng Xuân Hướng – Trưởng Ban quản lý Khu du lịch Thiên Cầm cho biết: Để chuẩn bị cho mùa du lịch biển năm 2023, chúng tôi đã tập trung triển khai giai đoạn 1 dự án Hạ tầng du lịch Nam Thiên Cầm, đồng thời, chỉ đạo các cơ sở lưu trú tiến hành nâng cấp, chỉnh trang cơ sở vật chất để chuẩn bị đón khách. Ban Quản lý KDL Thiên Cầm cũng lên kế hoạch và tiến hành cải tạo một số hạng mục, kết hợp cùng các chủ kinh doanh xây dựng các sản phẩm check in, dịch vụ đa dạng phục vụ du khách trong dịp hè này.

Ngoài ra, huyện Cẩm Xuyên cũng triển khai một số hoạt động tại Khu du lịch Thiên Cầm như: Tổ chức giải đua thuyền toàn huyện năm 2023, ra mắt câu lạc bộ dân ca ví giặm huyện Cẩm Xuyên... Qua đây, vừa tạo thêm không gian vui chơi, giải trí cho du khách vừa góp phần thúc đẩy quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch Thiên Cầm.

Bãi tắm Xuân Hải (huyện Lộc Hà), trên chiều dài gần 1 km cũng hết sức náo nhiệt với hàng ngàn người đổ về tắm biển.

Cùng với Thiên Cầm, biển Xuân Thành (huyện Nghi Xuân) được biết đến với vẻ đẹp hoang sơ cách xa phố phường nhộn nhịp, cũng luôn thu hút du khách. Xác định du lịch biển gắn với du lịch văn hóa tâm linh là một trong những mũi nhọn trọng tâm về phát triển kinh tế của địa phương, mùa du lịch biển 2023, huyện Nghi Xuân đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện đón khách thập phương lựa chọn làm điểm vui chơi, nghĩ dưỡng trong những ngày cuối tuần, kỳ nghỉ lễ. Để mùa du lịch năm nay trở nên sôi động, huyện đã đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, con người quê hương Đại thi hào Nguyễn Du cũng như đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, kết nối các tour, tuyến du lịch tâm linh, du lịch biển nhằm quảng bá hình ảnh và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ông Phạm Anh Tuấn – Trưởng ban Quản lý khu du lịch Xuân Thành cho biết: “Để chuẩn bị cho mùa du lịch biển năm nay, huyện đã đầu tư hàng chục tỉ đồng chỉnh trang, nâng cấp lại Quảng trường Khu du lịch biển Xuân Thành, san lấp mặt bằng để chuẩn bị đi vào các hoạt động ẩm thực về đêm.”.

Bắt đầu từ đầu tháng 3/2023, huyện Nghi Xuân đã lên kế hoạch tổ chức tuần văn hóa du lịch Nguyễn Du và khai trương mùa du lịch biển 2023 với chuỗi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Cùng với đảm bảo hạ tầng du lịch và tổ chức các hoạt động, huyện đã chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng tập trung cao cho công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn trên biển, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn…, đảm bảo mang lại cho du khách kỳ nghỉ thoải mái, an toàn tại khu du lịch biển Xuân Thành.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh: Quý I năm 2023, tổng lượt khách tham quan dự kiến đạt 625.000 lượt khách (tăng 196% so với cùng kỳ năm 2022); khách lưu trú quốc tế là 3.972 lượt (tăng 375% so với cùng kỳ năm 2022); khách lưu trú nội địa là 320.500 lượt (tăng 465 % so với cùng kỳ năm 2022). Đây là những con số mang tín hiệu đáng mừng cho du lịch Hà Tĩnh, sau nhiều năm chững lại vì đại dịch. Gần đây nhất, trong kỳ nghỉ lễ ngày 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày vừa qua, lượng khách du lịch, nhất là khách nội địa đến các điểm tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí trong dịp nghỉ lễ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tăng cao so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt các Khu du lịch biển Thiên Cầm, Xuân Thành, các bãi biển tại Lộc Hà, Thạch Hà, Kỳ Anh đã đón tiếp hàng ngàn lượt khách đến tham quan nghĩ dưỡng, tắm biển và thưởng ngoạn. Tổng lượt khách du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ là: 535.000 lượt người; trong đó, biển Cửa Sót – Lộc Hà đón 120.000 lượt khách, Thiên Cầm đón 50.000 lượt, Xuân Thành đón 40.000 lượt, Thạch Hải đón 20.000 lượt…

Có thể thấy với những tài nguyên, lợi thế về bãi biển đẹp, trải dài, thoai thoải, thiên nhiên hoang sơ, môi trường sinh thái trong lành.... Các địa phương có thế mạnh về du lịch biển ở Hà Tĩnh đã và đang tập trung mọi nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư, tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, qua đó thúc đẩy ngành du lịch các địa phương nói riêng, của tỉnh Hà Tĩnh nói chung phát triển mạnh và bền vững.

