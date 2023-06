Hà Tĩnh thu hút gần 2 triệu lượt khách du lịch trong 6 tháng đầu năm 2023

Theo kế hoạch, ngành du lịch Hà Tĩnh đặt mục tiêu thu hút 2,5 triệu lượt khách du lịch trong năm 2023. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn toàn tỉnh đã thu hút được 1.958.922 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng (đạt 78% kế hoạch cả năm 2023). Trong đó, khách lưu trú đạt 555.464 lượt (khách nội địa là 546.522 lượt, khách quốc tế đạt 8.942 lượt).

Tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình khai trương du lịch biển tại Khu du lịch biển Xuân Thành.



So với kế hoạch cả năm 2023, lượng khách lưu trú nội địa tăng mạnh với 546.522 lượt, đạt 170%, vượt kế hoạch được đề ra là 227.297 lượt; khách lưu trú quốc tế 8.942 lượt, đạt 86% so với khế hoạch 10.376 lượt khách. Một số địa phương thu hút nhiều lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng phải kể đến như: Cẩm Xuyên (580.000 lượt), Lộc Hà (358.500 lượt), Nghi Xuân (gần 258.000 lượt), Can Lộc (trên 282.000 lượt), TX Kỳ Anh (254.000 lượt)...

Riêng trong 3 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã đón 650.000 lượt khách du lịch (tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái). Trong đó, có 360.500 lượt khách lưu trú, đặc biệt có gần 5.000 lượt khách quốc tế đến Hà Tĩnh tham quan, du lịch.

Ông Lê Trần Sáng, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh cho biết: “Công tác xúc tiến, quảng bá được đẩy mạnh cộng với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, gia tăng sản phẩm, tổ chức nhiều sự kiện lễ hội, khai trương du lịch ngay từ đầu năm là những yếu tố góp phần thu hút du khách về với Hà Tĩnh trong 6 tháng đầu năm. Với đà tăng trưởng hiện nay, với sự quyết tâm của các cấp, ngành và địa phương, chúng tôi tin tưởng, du lịch Hà Tĩnh sẽ tiếp tục bứt phá đạt và vượt các mục tiêu đề ra của năm 2023”.

Tác giả: Quang Trường

Nguồn tin: kinhtemoitruong.vn