Bị rao bán clip nhạy cảm từ camera nhà mình

Nhiều kênh "đen" có nội dung hack camera Ngày 16-7 vừa qua, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 cá nhân về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy vì đã lập 387 website để đăng tải hơn 22.000 video khiêu dâm nhằm kiếm tiền quảng cáo. Trước đó, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) công bố thống kê cho biết 68% kênh, nhóm trên nền tảng Telegram tại Việt Nam trong tổng số 9.600 kênh là xấu, độc. Trong đó có rất nhiều kênh nội dung video người lớn, hack camera, quay lén...