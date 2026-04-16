Bị ong đốt khi tuần tra rừng, 5 nhân viên công ty lâm nghiệp thương vong

Chiều 15/4, Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ 5 người thương vong khi đi tuần tra, bảo vệ rừng.

Cơ quan Công an tiếp cận hiện trường, điều tra vụ việc



Trước đó, khoảng 12h cùng ngày, Công an phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai tiếp nhận tin báo của người dân về việc tổ kiểm tra rừng của Công ty TNHH Lâm Nghiệp Quy Nhơn (trụ sở: phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) gồm ông H.T.V. (SN 1986); N.V.T. (SN 1986), P.B.H. (SN 1976); N.Q.H. (SN 1980) và L.P.Đ. (SN 1983) đi kiểm tra rừng theo kế hoạch tại khoảnh 7, Tiểu khu 352 (thuộc khu phố Long Thành, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai). Quá trình tuần tra, bảo vệ rừng, Tổ công tác bị ong đốt (chưa rõ loại ong).

Ngay khi tiếp nhận tin báo, cơ quan Công an cùng các lực lượng liên quan đã đến hiện trường xác minh vụ việc. Tuy nhiên, anh V. đã tử vong tại chỗ; những người còn lại được cơ quan chức năng và người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai và Trung tâm y tế Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.



Tác giả: Chí Hào

Nguồn tin: cand.com.vn