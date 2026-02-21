Bị cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra, thanh niên phóng hỏa đốt luôn xe máy

Thời điểm thanh niên châm lửa đốt xe máy sau khi bị cảnh sát giao thông yêu cầu xuất trình giấy tờ, đo nồng độ cồn - Ảnh cắt từ clip

Ngày 21-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Cam Ranh, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị này vừa bàn giao một thanh niên không chấp hành việc kiểm tra giấy tờ theo quy định, đo nồng độ cồn và có hành vi châm lửa đốt xe.

Theo lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Cam Ranh, vào khoảng 12h30 ngày 20-2, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Cam Ranh đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tình hình giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn phường Cam Linh (tỉnh Khánh Hòa).

Thời điểm này, tổ công tác phát hiện một thanh niên lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, vì vậy đã đã yêu cầu người này dừng xe kiểm tra giấy tờ đồng thời tiến hành đo nồng độ cồn, tuy nhiên thanh niên trên không chấp hành, chửi bới lực lượng chức năng.

Chưa dừng lại, người này còn dùng chân đạp ngã xe, rồi châm lửa vào bình xăng để đốt xe, vài giây sau đó ngọn lửa bao trùm xe máy, thanh niên này cũng bỏ trốn khỏi hiện trường

...

Cảnh sát giao thông sau đó phối hợp cùng Công an phường Cam Linh tiến hành dập lửa, đồng thời truy xét, bắt giữ thanh niên này đưa về trụ sở làm việc.

Qua text nhanh, lực lượng chức năng xác định thanh niên nêu trên dương tính ma túy, đồng thời có 1 tiền án về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi của nam thanh niên này.

Tác giả: NGUYỄN HOÀNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ