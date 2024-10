Bí ẩn đằng sau chiếc Mercedes-Benz trắng cùng biển số “siêu đẹp” tại đất Cảng

Ngày 23/10, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, Tổ công tác của Đội CSGT - trật tự, Công an quận Hải An, TP.Hải Phòng đã phát hiện một tài xế giả danh công an.

Trước đó, vào 8h30 ngày 18/10, tại khu vực phường Thành Tô, quận Hải An, trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông theo kế hoạch, tổ công tác Đội CSGT- TT, Công an quận Hải An phát hiện một thanh niên điều khiển xe ô tô màu trắng, hiệu Mercedes-Benz, BKS: 30H- 689.99 vi phạm Luật Giao thông đường bộ nên đã yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Quá trình làm việc, người điều khiển xe ô tô, BKS: 30H- 689.99 khai tên Đỗ Tuấn Dũng (SN 1991, ĐKTT số 4DD52, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) đồng thời tự giới thiệu là cán bộ Công an đang công tác tại một đơn vị thuộc Công an TP.Hải Phòng và xuất trình 1 Giấy chứng minh CAND và 1 CCCD cùng mang tên Đỗ Tuấn Dũng.

Đối tượng Dũng và các tang vật liên quan.



Phát hiện nghi vấn, tổ công tác Công an quận đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản sự việc, biên bản tạm giữ và niêm phong ô tô, niêm phong Giấy chứng minh CAND, đồng thời đưa xe ô tô và mời Đỗ Tuấn Dũng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Đỗ Tuấn Dũng khai nhận, vào khoảng tháng 4/2024, Dũng đã tìm hiểu trên mạng xã hội facebook để đặt mua Giấy chứng minh CAND giả với giá 1 triệu đồng. Sau đó Dũng nhắn tin, trao đổi với người này qua facebook, cung cấp thông tin họ tên và ảnh chân dung.

Sau khi làm xong, Dũng chuyển tiền cho người này và nhận Giấy chứng minh CAND giả qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Khi bị tổ công tác Công an quận Hải An kiểm tra, Đỗ Tuấn Dũng biết mình đã vi phạm Luật Giao thông đường bộ nên đã giới thiệu là cán bộ Công an và xuất trình Giấy chứng minh CAND giả, mục đích để tổ công tác tin tưởng Dũng là cán bộ Công an mà bỏ qua vi phạm, không lập biên bản vi phạm hành chính.

Về chiếc xe ô tô hiệu Mercedes-Benz, Dũng khai trước đó mua của một gara ô tô tại Hà Nội, mang BKS: 30E-688.54. Do đang làm thủ tục sang tên và cấp biển mới nên Dũng đã tháo BKS: 30E-688.54 và lắp BKS: 30H-689.99 vào xe ô tô cho đến khi bị tổ công tác Công an quận Hải An phát hiện.

Kết quả điều tra xác định: BKS, 30H- 689.99 là giả, Dũng khai đã đặt mua trên mạng xã hội cùng thời điểm với việc đặt mua Giấy chứng minh CAND giả với giá 500.000 đồng. Đồng thời xác định, Đỗ Tuấn Dũng không phải là cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an. Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT, Công an quận Hải An, TP.Hải Phòng đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Đỗ Tuấn Dũng.

Hiện, Cơ quan CSĐT, Công an quận Hải An đã tạm giữ hình sự Đỗ Tuấn Dũng để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn