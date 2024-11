Bệnh của ông Nguyễn Cao Trí chuyển nặng

Tại bản án sơ thẩm nêu trong khoảng thời gian từ tháng 12-2017 đến 12-2020, bà Trương Mỹ Lan đã nhiều lần thỏa thuận với ông Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Capella, Chủ tịch HHĐQT Công ty CP Tập đoàn Bến Thành Holdings Group) về việc: chuyển nhượng 31,22% vốn điều lệ Công ty CP Cao su Công nghiệp do ông Nguyễn Cao Trí sở hữu (thông qua các cá nhân đứng tên hộ); chuyển nhượng 100% vốn điều lệ Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh do ông Nguyễn Cao Trí làm đại diện theo pháp luật và đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh do Công ty CP Tập đoàn Bến Thành Holdings Group làm chủ đầu tư. Theo đó, bà Trương Mỹ Lan đã nhiều lần chuyển tiền cho ông Trí, đến tháng 1-2021 cả hai thống nhất xác nhận số tiền ông Trí đã nhận của bà Lan là 1.000 tỉ đồng. Do không thực hiện chuyển nhượng cổ phần, đầu tư dự án như đã nêu nên số tiền trên dùng để nhận chuyển nhượng 10% cổ phần Công ty CP đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang. Đến ngày 22-2-2021, ông Trí đã lập hợp đồng chuyển nhượng, cấp Giấy chứng nhận sở hữu 10% cổ phần Công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang trị giá 1.000 tỉ đồng cho ông Hồ Quốc Minh là người được bà Trương Mỹ Lan nhờ đứng tên hộ. Tuy nhiên, trong các ngày 21 và 22-10-2022, khi biết bà Lan bị khởi tố, bắt tạm giam, ông Nguyễn Cao Trí đã có hành vi gian dối để thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty CP đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang khi chưa được sự đồng ý của bị hại Trương Mỹ Lan nhằm chiếm đoạt số tiền chuyển nhượng cổ phần đã nhận.