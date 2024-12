Bắt quả tang chồng ngoại tình, người phụ nữ đu theo xe để đánh ghen

Một nữ bác sĩ người Brazil bất ngờ trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi đoạn video đánh ghen của cô được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng.

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào cuối tuần trước khi nữ bác sĩ Dayana Segtowich vô tình phát hiện ra chồng đang chở một phụ nữ khác trên xe, lái dọc theo một con phố thuộc thành phố Belem, Brazil.

Nguồn: Dailymail

Hình ảnh trong video được nhân chứng ghi lại cho thấy, cô đã trèo lên xe của chồng, đập cửa xe và la hét, bất chấp chiếc xe vẫn đang lao đi trên đường.

Trong một cảnh quay khác, người chồng dừng xe và cố gắng đẩy vợ xuống đường. Không rõ Dayana có bị thương sau vụ việc hay không.

...

Sau đoạn video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội, nhiều người đã gửi tin nhắn động viên và hỏi thăm sức khỏe nữ bác sĩ. Ngày 8/12, trên trang cá nhân, Dayana chia sẻ hình ảnh bản thân có tâm trạng ổn hơn và cho biết đang đi tập thể hình.

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm và gửi tin nhắn động viên. Phụ nữ không nên khóc lóc mà hãy tập trung vào kiếm tiền, rèn luyện sức khỏe để giữ gìn sắc vóc khỏe đẹp", cô cho biết.

Được biết, Dayana là một chuyên gia chẩn đoán biến chứng thẩm mỹ và sinh thiết da, vú. Cô nổi tiếng ở Brazil nhờ thường xuyên chia sẻ về công việc và triết lý cuộc sống trên mạng xã hội. Rất nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận động viên Dayana sau khi vụ việc của cô trở nên ầm ĩ.

"Nếu chồng năn nỉ quay lại, cô nhớ đừng dễ dàng mềm lòng. Cô sở hữu nhan sắc, công việc tốt và giỏi giang nên xứng đáng với người đàn ông tốt hơn", một người dùng Instagram nhắn nhủ.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn