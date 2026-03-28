Bắt nguyên phó thủ trưởng và điều tra viên vụ nữ sinh bị tai nạn giao thông tử vong ở Vĩnh Long

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Lê Quốc Việt, nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ) - Ảnh: Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Liên quan vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long, ngày 26-3, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội, xảy ra trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông tại huyện Trà Ôn (cũ), nay là xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long.

Đồng thời Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Quốc Việt, nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long và Nguyễn Quốc Khanh, nguyên điều tra viên.

Cả hai người này bị điều tra về hành vi không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội.

Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 6) phê chuẩn.

Đây là diễn biến mới nhất sau hơn hai tháng Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm xảy ra tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 tử vong - Ảnh: T.L.



Trước đó, gia đình nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (tử vong trong vụ tai nạn giao thông khi 14 tuổi) đã gửi đơn đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tố cáo một số cán bộ công an của huyện Trà Ôn vì cho rằng có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, bỏ lọt tội phạm, không truy tố người có tội trong quá trình điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông.

Tháng 11-2025, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm, do thời hạn xác minh giải quyết nguồn tin đã hết nhưng cơ quan này chưa nhận được tài liệu do Công an tỉnh Vĩnh Long cung cấp theo yêu cầu.

Đầu tháng 1-2026, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm xảy ra tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

Đến nay, kết quả điều tra ban đầu xác định trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 9-4-2024 tại xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, cựu điều tra viên và Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã có những hành vi vi phạm pháp luật, nhằm mục đích không xử lý hình sự tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung.

...

Kết quả điều tra cho thấy quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông có căn cứ xác định tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung có hành vi “vượt xe không đảm bảo an toàn”, là lỗi chính gây ra vụ tai nạn giao thông.

Tước danh hiệu Công an nhân dân đối với nguyên phó thủ trưởng và điều tra viên

Ngày 26-3, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho hay giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Lê Quốc Việt và ông Nguyễn Quốc Khanh.

Hiện Công an tỉnh Vĩnh Long đang làm quy trình xử lý về mặt Đảng đối với 2 cán bộ công an nêu trên.

Trong một diễn biến khác, bà Nguyễn Thị Hiền - mẹ của em Nguyễn Ngọc Bảo Trân - cho biết vừa nhận được cuộc gọi từ Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Theo bà Hiền gia đình mong muốn vụ việc được sáng tỏ. Đây là một bước tiến rất quan trọng sau quãng thời gian dài chờ đợi trong đau đớn, mất mát và nhiều trăn trở. Gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan chức năng đã lắng nghe, xem xét và có những động thái xử lý bước đầu.

Theo hồ sơ, khoảng 9h45 ngày 4-9-2024, tại Km08 tỉnh lộ 901 (ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ), xe tải 84C-102.77 do Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, quê xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh cũ) điều khiển vượt xe bán tải 61C-567.14 do Nguyễn Văn Minh (49 tuổi, ngụ Thanh Hóa) đang đi chậm cùng chiều rồi dừng vào lề phải. Cùng lúc cháu T.N.X.Nh. lái xe đạp điện chạy phía trước, còn cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) lái xe đạp điện chở bạn L.M.Ng. đi ngược chiều với xe tải. Thấy xe tải lấn gần hết phần đường, Nh. phanh gấp và dừng sát lề phải. Xe của Trân va vào phía sau xe Nh., khiến Trân ngã về phía lòng đường và bị bánh trước bên trái xe tải cán qua người, gây thương tích nặng dẫn đến tử vong.

Tác giả: THÂN HOÀNG - HOÀI THƯƠNG - KHẮC TÂM

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

