Bắt giám đốc và hiệu trưởng ăn chặn tiền hỗ trợ của học sinh, người khuyết tật

Cơ quan điều tra thi hành lệnh khởi tố, bắt Vũ Doanh Nam, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ -- Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 9-4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Doanh Nam (Giám đốc Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ) và Trần Thu Đông (Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh trên còn có Phùng Thị Thùy Linh và Hoàng Thị Xuân Hòa, là kế toán của trường và trung tâm nói trên.

Theo cơ quan công an, Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ (ở xã Chân Mộng) là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho các trường hợp được bảo trợ xã hội như người tâm thần, người khuyết tật, người già cô đơn không nơi nương tựa.

Các trường hợp này hằng tháng được Nhà nước hỗ trợ từ 3,5 - 4 triệu đồng/người để phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị.

Tuy nhiên trong năm 2025, Vũ Doanh Nam đã chỉ đạo Phùng Thị Thùy Linh nâng khống tiền ăn, lập khống chứng từ từ nguồn ngân sách, nguồn từ thiện của các nhà hảo tâm,... nhằm chiếm đoạt số tiền gần 680 triệu đồng để sử dụng, chi tiêu trái nguyên tắc.

Còn Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập (ở xã Yên Lập) hằng tháng Nhà nước hỗ trợ gần 1,9 triệu đồng/học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số để phục vụ sinh hoạt, học tập.

Lợi dụng chính sách nhân văn này, trong thời gian từ năm 2024 đến nay, Trần Thu Đông đã chỉ đạo Hoàng Thị Xuân Hòa nâng khống tiền mua thực phẩm phục vụ bữa ăn hằng ngày và lập khống chứng từ thông qua các hoạt động trải nghiệm của học sinh, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng để sử dụng sai mục đích, trái quy định.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh khởi tố, bắt Trần Thu Đông, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Theo thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, hành vi nói trên của giám đốc, hiệu trưởng và kế toán là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ chiếm đoạt tiền của Nhà nước, mà còn trực tiếp xâm hại đến quyền lợi chính đáng của những người yếu thế, gây bức xúc trong dư luận, làm suy giảm niềm tin của nhân dân.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tập trung điều tra mở rộng, xử lý nghiêm minh, triệt để các cá nhân vi phạm và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc của Vũ Doanh Nam - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

