Bắt cựu trưởng phòng kiểm sát điều tra án kinh tế ở Đồng Nai về hành vi đưa hối lộ

Vụ án Trường đại học Đồng Nai ra sao? Liên quan đến vụ án sai phạm tại Trường đại học Đồng Nai, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam cựu hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai là ông Trần Minh Hùng. Đồng thời, công an cũng bắt ông Phan Văn Thanh (kế toán trưởng, là em ruột ông Phan Văn Thắng), Lê Thị Hoài Lan (nguyên trưởng bộ môn quản lý giáo dục), Đặng Minh Thư (nguyên phó trưởng phòng đào tạo), Dương Minh Hiếu (nguyên phó trưởng phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ làm thất thoát số tiền hàng tỉ đồng… Hiện vụ án Trường đại học Đồng Nai vẫn đang được mở rộng điều tra.