Bất chấp thiên tai, vốn dự án đầu tư trong nước vào Hà Tĩnh vẫn tăng mạnh

Hà Tĩnh "mở đường" cho làn sóng đầu tư mới vào công nghiệp năng lượng tái tạo

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, tính đến hết tháng 9/2025, tổng vốn đầu tư tăng mạnh do địa phương này vừa chấp thuận chủ trương 4 dự án lớn với tổng vốn 87.834 tỷ đồng.

Hà Tĩnh hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục triển khai những dự án quy mô lớn tại Khu Kinh tế Vũng Áng.



Trong đó, điểm nhấn là 3 dự án năng lượng gồm Nhà máy Điện gió Kỳ Anh (17.051 tỷ đồng), Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh (22.647 tỷ đồng), Kho LNG Bắc Trung Bộ (26.735 tỷ đồng). Ngoài ra, còn có dự án Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ôtô điện (21.401 tỷ đồng).

Với các dự án trọng điểm này, Hà Tĩnh đang chứng minh tầm nhìn chiến lược trong đón đầu xu hướng năng lượng xanh, mở đường cho làn sóng đầu tư mới vào công nghiệp năng lượng tái tạo, từng bước đưa địa phương này trở thành trung tâm năng lượng sạch của Bắc Trung Bộ trong giai đoạn tới.

Cụ thể, dự án Nhà máy điện gió Kỳ Anh với tổng vốn 17.051 tỷ đồng, tổng công suất 400 Megawatt, gồm 47 tua-bin (công suất 5-8,5 Megawatt/tua-bin). Dự án triển khai tại các xã Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Kỳ Khang, dự kiến hoàn thành và vận hành vào quý IV/2028, với thời hạn hoạt động 50 năm.

Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã công bố dự án Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh, có tổng vốn đầu tư 22.647 tỷ đồng, công suất 498 MW, do Công ty CP Eco Wind Kỳ Anh làm chủ đầu tư. Hai dự án này khi được triển khai sẽ hình thành cụm điện gió quy mô gần 40.000 tỷ đồng, đưa Kỳ Anh trở thành "thủ phủ năng lượng gió" mới của miền Trung.

Dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ với tổng vốn đầu tư gần 27.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh. Ảnh Đức Hùng.



Còn dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ gần 27.000 tỷ đồng sẽ được được triển khai với quy mô sử dụng đất và mặt nước lên tới 53 ha đất liền và 426 ha mặt nước. Kho LNG Bắc Trung Bộ có vai trò chiến lược trong việc cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) cho các nhà máy nhiệt điện nằm trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh như Vũng Áng III, Quảng Trạch II, Quảng Trạch III, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các hộ tiêu thụ công nghiệp tại Vũng Áng và khu vực lân cận.

Dự án này được Hà Tĩnh kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng cho việc phát triển các trung tâm điện khí tại khu vực Bắc Trung Bộ, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh, bền vững trong dài hạn.

Hà Tĩnh thu hút dự án đầu tư gấp 7 lần so với cùng kỳ

Tính đến hết quý III/2205, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương 28 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đạt gần 107.467 tỷ đồng (gấp 1,5 lần về số lượng và gấp 7 lần về số vốn so với cùng kỳ năm 2024).

Các dự án đi vào hoạt động đã tạo việc làm cho hàng nghìn việc làm cho người lao động Hà Tĩnh.



Hà Tĩnh còn có 3 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt hơn 14,4 triệu USD (dự án Nhà máy sản xuất tinh luyện Ferro Chromnium Cacbon thấp Lirr Việt Nam có vốn 1,75 triệu USD, dự án Nhà máy sản xuất cây thông Noel nhân tạo có vốn 11,185 triệu USD và Nhà máy Trang phục quốc tế Gaiwach Hà Tĩnh).

Trong đó, dự án Nhà máy sản xuất tinh luyện Ferro Chromnium Cacbon thấp của Công ty TNHH Vật liệu luyện kim Lirr Việt Nam được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư hồi tháng 3/2025. Đây là dự án FDI do nhà đầu tư có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc) triển khai. Mục tiêu của dự án là sản xuất hợp kim crôm, măng gan, niken từ tinh chế điện phân và nhôm, kim loại vụn.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, đây là dự án tinh luyện hợp kim màu đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Sản phẩm hợp kim Ferro Chromnium Cacbon thấp sẽ là nguyên liệu đầu vào dùng cho các ngành công nghiệp luyện thép không gỉ, thép chịu axit, thép chịu nhiệt.

Đây cũng là dấu mốc lớn trong ngành luyện kim Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung; qua đó phát huy lợi thế về chế biến sâu khoáng sản, giảm xuất khẩu quặng thô, tăng giá trị sản phẩm và tăng cường đóng góp ngân sách cho địa phương.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh có hơn 1.560 dự án, tổng vốn hơn 580.000 tỷ đồng, trong đó hơn 1.490 dự án trong nước với tổng mức đầu tư hơn 180.000 tỷ đồng, 73 dự án nước ngoài với tổng mức đầu tư hơn 16,1 tỷ đô la Mỹ.

