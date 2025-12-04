Bắt cá 'khủng' 30 kg khi thủy điện lớn nhất miền Nam đóng đập xả tràn

Khung cảnh đông đảo người dân tập trung tại chân đập Trị An sáng 2/12. Ảnh: Người Đồng Nai.

Công ty Thủy điện Trị An (xã Trị An, tỉnh Đồng Nai) thông báo ngừng xả nước qua đập tràn lần thứ hai trong năm vào sáng 2/12. Hàng chục người dân ở các xã lân cận có mặt ven hồ, tay cầm vợt, xô, lưới, háo hức xuống những vũng nước cạn để bắt cá lớn vào lúc 8h, ngay sau khi đơn vị đóng cửa đập tràn.

Theo người dân, không khí trở nên nhộn nhịp khác thường, các bãi đất trống quanh hồ ghi nhận hàng xe máy dựng san sát.

Anh Nguyễn Anh Tuấn (ngụ phường Trảng Dài) cho biết, trong quá trình xả đập, nhiều loại cá như cá tra dầu, cá trắm, cá lăng, cá chép, cá rô phi kích thước "khủng" bị dòng nước cuốn về chân đập Trị An. Khi nước rút sau ngừng xả, những con cá này mắc lại tại các vũng, tạo cơ hội để người dân săn bắt. Riêng cá tra dầu có cân nặng ấn tượng, dao động 10-30 kg/con.

Kích thước cá lớn thu hút đông đảo người dân đánh bắt. Ảnh: Anh Tuấn, Người Đồng Nai.

Một số tiểu thương mang theo thùng đá, cân điện tử để thu mua cá tại chỗ, tạo thành một chợ tự phát ngay ven hồ. Số khác tập trung tại điểm đầu đường rẽ vào chân đập, khoảng 1,5 km để trao đổi "chiến lợi phẩm".

"Theo dõi tin tức xả đập và nghe bạn bè hô hào đi đánh cá, tôi cùng anh trai đến đập để thử vận may. Không ngờ chỉ hơn một giờ đã bắt được mấy con cá to, lâu lắm rồi mới thấy cảnh này", Anh Tuấn nói với Tri Thức - Znews.

...

Anh Tuấn cho biết thêm lực lượng chức năng địa phương kịp thời có mặt để bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực đập, đồng thời nhắc nhở người dân săn cá trong phạm vi an toàn.

Người dân, tiểu thương tập trung ven đập và khu vực cách đó 1,5 km để mua bán. Ảnh: Anh Tuấn, Người Đồng Nai.

Trường Sơn (ngụ xã Trị An) cũng đến đập từ sớm, chuẩn bị lưới đánh bắt, tranh thủ kiếm thêm thu nhập. Sơn cho biết giá một con cá dầu dưới 20 kg rơi vào khoảng 100.000-120.000 đồng/kg. Đối với cá sông cân nặng nhỉnh hơn từ 5-10 kg, mức giá là 150.000 đồng/kg.

"Cá sông tự nhiên nên chất lượng thịt rất tốt. Sự kiện hiếm có nên người dân và thương lái đến đông lắm. Tôi cũng kiếm được chút ít", Sơn nói.

Hồ Trị An là một trong số hồ thủy điện lớn của miền Đông Nam Bộ, nằm trên dòng sông Đồng Nai. Với diện tích mặt nước khoảng 323 km2 và dung tích gần 2,8 tỷ mét khối, đây là một trong những hồ chứa nhân tạo lớn nhất cả nước, cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt và đóng vai trò quan trọng trong điều tiết lũ cho hạ du.

Khu vực quanh hồ sở hữu nhiều cánh rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai. Ngoài chức năng phục vụ thủy điện, hồ còn là nguồn thủy sản dồi dào. Mỗi khi nước rút mạnh, lượng cá di chuyển vào vùng ven bờ rất lớn, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng khai thác.

Tác giả: Vi Lê

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn