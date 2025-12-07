Bắt 5 đối tượng mua bán 44 tài khoản ngân hàng phục vụ đánh bạc

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố 5 bị can, gồm: Nguyễn Hà Duy Hiếu (SN 2003), Nguyễn Hoàng Hà (SN 2007), Lương Quỳnh Anh (SN 2005) cùng trú tại xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; Ma Văn Duy (SN 2002) trú tại xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang và Võ Thanh Trúng (SN 2001) trú tại phường Thới Hòa, TP.HCM cùng về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, quy định tại Điều 291 Bộ Luật Hình sự.

Các đối tượng bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng



Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3-2025 đến tháng 5-2025, Nguyễn Hà Duy Hiếu đã hướng dẫn cho đồng bọn thực hiện việc thu thập thông tin tài khoản ngân hàng của người khác; đồng thời nhiều lần mua tài khoản ngân hàng từ Võ Thanh Trúng với mục đích sử dụng để tạo lập, liên kết với các tài khoản đánh bạc trực tuyến, nhằm thu lợi bất chính.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã thực hiện mua bán 44 tài khoản ngân hàng, thu thập 89 thông tin về tài khoản ngân hàng của những người khác, phục vụ cho mục đích đánh bạc.

Hành vi của các đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp tới hoạt động quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tài chính - ngân hàng, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự tại địa phương.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ các thông tin cá nhân như Căn cước công dân, số tài khoản cá nhân, mã OTP, số điện thoại sử dụng hàng ngày... không để mất, lộ, lọt thông tin, dẫn tới các đối tượng xấu có thể lợi dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Đồng thời, khi phát hiện thấy các đối tượng thực hiện hành vi thu thập thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.

Tác giả: Hiếu Minh

Nguồn tin: anninhthudo.vn