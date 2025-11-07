Barcelona họp khẩn vì Yamal

Yamal góp 1 bàn trong trận hòa 3-3 của Barcelona trước Club Brugge tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 6/11.



Theo Mundo Deportivo, Barcelona tổ chức cuộc họp y tế kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ với bác sĩ chuyên khoa Lasse Lempainen, để đánh giá và tư vấn điều trị cho tình trạng pubalgia (đau khớp mu) kéo dài của tiền đạo 18 tuổi.

Mùa này, Yamal phải nghỉ thi đấu bốn trận vào tháng 9 và 10 do chấn thương ở vùng mu. Dù trở lại và thậm chí tỏa sáng trong trận hòa 3-3 trước Club Brugge ở Champions League, anh vẫn thường xuyên thể hiện dấu hiệu đau đớn, đặc biệt là trong thất bại 1-2 trước Real Madrid ở El Clasico gần đây.

Barca lo ngại Yamal sẽ hứng chịu hậu quả nghiêm trọng nếu thi đấu trong tình trạng chưa hồi phục hoàn toàn. Pubalgia không phải là một chấn thương cơ thông thường mà là tình trạng mãn tính gây đau kéo dài ở vùng mu và háng, do sự mất cân bằng giữa các cơ bụng và háng.

...

Các chuyên gia y tế từ Tây Ban Nha như nhà vật lý trị liệu cũ của Barcelona, Miquel Àngel Cos, nhấn mạnh rằng "pubalgia không được chữa trị dứt điểm, mà chỉ có thể quản lý và theo dõi".

Điều đáng lo ngại là tình trạng này có thể "không thể chữa khỏi hoàn toàn" và có nguy cơ tái phát suốt sự nghiệp, giống như những gì Lionel Messi từng trải qua hai lần giữa năm 2000 và 2008.

Chính vì thế, Barca hy vọng bác sĩ Lasse Lempainen, người có phòng khám tại Turku (Phần Lan), có thể tạo ra bước đột phá cho tình trạng của Yamal. Bác sĩ Lasse là một trong những chuyên gia hàng đầu về y học thể thao, tư vấn cho các ông lớn khác như Atletico Madrid, AC Milan và Juventus.

Lempainen đã thảo luận với các bác sĩ của Barcelona về trường hợp của Yamal, tập trung vào các triệu chứng chung của chấn thương háng và cách kiểm soát cường độ cho cầu thủ trẻ.

Tác giả: Tường Linh

Nguồn tin: znews.vn