Bão Thần Gió cách Đà Nẵng 230km, sáng mai đổ bộ

Bão Thần Gió đổ bộ vào nước ta sáng mai - Ảnh: MVT
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều nay bão Thần Gió (Fengshen - Phong Thần, tên do Trung Quốc đặt) trên vùng biển phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa, cách TP Đà Nẵng khoảng 230km về phía đông đông bắc.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ 5-10km/h.
Rạng sáng mai bão di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 10km/h, cách Đà Nẵng khoảng 100km về phía đông đông bắc và suy yếu dần.
Trên biển, vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão cao 5-7m, biển động rất mạnh.
Vùng biển từ Quảng Trị - Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.
Nước dâng do bão vùng ven bờ các tỉnh từ Quảng Trị - TP Đà Nẵng cao từ 0,4-0,8m.
Cảnh báo ven biển, cửa sông từ Quảng Trị - TP Đà Nẵng cần đề phòng sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do bão gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đường giao thông ven biển, ven sông, sạt lở bờ biển.
Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và triều cường.
Trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, tối nay các tỉnh từ Quảng Trị - Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông, hiệu ứng địa hình nên từ đêm nay đến 24-10, ở khu vực từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi có mưa to và dông.
Lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm, riêng khu vực từ nam Quảng Trị - TP Đà Nẵng mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 400-600mm, có nơi trên 800mm (mưa cường độ lớn tập trung từ đêm 22-10 đến hết ngày 23-10).
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn hơn 200mm/3h).
Tác giả: Lê Phan
Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ