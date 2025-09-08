Bão số 7 giật lên cấp 13, cảnh báo mưa lớn, dông, lốc ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 8-9, tâm bão số 7 ở khoảng 21,3 độ vĩ Bắc; 112,9 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 10–11 (89–117 km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 20–25 km/giờ.

Hướng đổ bộ của bão số 7



Dự báo trong 12 giờ tới, bão đi theo hướng Tây Bắc, tốc độ 20–25 km/giờ.

Tới 16 giờ ngày 8-9, vị trí tâm bão ở 23,2 độ vĩ Bắc; 111,4 độ kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Cường độ gió cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm nằm ở phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Bắc và trong khoảng kinh tuyến 110,5–115,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20–25 km/giờ. Vị trí ở 23,7 độ vĩ Bắc; 108,8 độ kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Cường độ giảm xuống dưới cấp 6.

Bão số 7 có thể gây dông, lốc, gió giật mạnh ở Vịnh Bắc Bộ và ven biển Đông Bắc Bộ

Do tác động của bão số 7, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7–8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9–11, giật cấp 13; sóng cao 4–6 m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Đáng lo ngại, dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão, nhưng các khu vực ở rìa xa như vịnh Bắc Bộ và ven biển phía Đông Bắc Bộ vẫn có thể xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh.

Cùng với đó, dự báo từ ngày 9-9 đến đêm 10-9, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 70–150 mm, có nơi trên 300 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo và kịp thời thông tin cho người dân để chủ động phòng tránh. Lực lượng tại chỗ cần rà soát, kiểm tra khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để di dời đến nơi an toàn; kiểm tra, gia cố công trình xung yếu, hồ chứa nhỏ đã đầy nước, bố trí lực lượng thường trực vận hành hồ chứa và xử lý sự cố khi cần…

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

