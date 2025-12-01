Bão số 15 ít di chuyển, từ mai miền Trung mưa vừa đến mưa to

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão số 15 lúc 10h sáng 1-12 - Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 10h sáng nay 1-12, tâm bão số 15 đang ở trên vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Trong sáng nay, bão hầu như ít di chuyển.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão đi chậm theo hướng tây nam với tốc độ khoảng 5km/h, đi vào vùng biển các tỉnh Nam Trung Bộ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 10h sáng mai, tâm áp thấp nhiệt đới ở cách bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk (Bình Định - Phú Yên cũ) khoảng 170km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới lúc này mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi theo hướng nam tây nam và suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển Gia Lai đến Khánh Hòa.

Như vậy, bão số 15 ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền miền Trung.

Do ảnh hưởng của bão, ngày và đêm nay, vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m.

Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến phía bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Ven biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa đề phòng triều cường kết hợp với sóng lớn gây tràn đê và sạt lở bờ biển.

Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có nơi mưa trên 180mm Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ khoảng đêm 2-12 đến hết ngày 3-12, khu vực phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Từ đêm 3-12 đến ngày 5-12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 250mm. Mưa lớn khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ