Bão KALMAEGI đã vào biển Đông thành cơn bão số 13, có thể đạt cấp 14, giật cấp 17

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng sớm nay (05/11), bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, cơn bão số 13 trên Biển Đông trong năm 2025.

Hướng di chuyển của cơn bão số 13 - bão KALMAEGI



Lúc 4 giờ sáng nay (5/11), vị trí tâm bão số 13 - KALMAEGI ở vào khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 560km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Đến 4 giờ ngày 6/11, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 550km về phía Đông Đông Nam và có khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14, giật cấp 17. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 cho khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa.

Đến 4 giờ ngày 7/11, bão số 13 KALMAEGI di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h, trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12.

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4: khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Cấp 3: khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Cảnh báo tác động của bão số 13 (bão KALMAEGI)

Do tác động của bão số 13, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5,0-7,0m, vùng gần tâm bão cao 8,0-10,0m; biển động dữ dội.

...

Từ gần sáng ngày 6/11, vùng biển từ TP. Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17; vùng ven biển từ TP. Huế đến Đắk Lắk sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão cao 6,0-8,0m; biển động dữ dội.

Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển: Khu vực ven biển từ TP. Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,3-0,6m.

Cảnh báo: Từ chiều tối ngày 06/11, khu vực ven biển từ TP. Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền: Từ chiều tối ngày 6/11, trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi-Đắk Lắk), giật cấp 14-15. Từ tối và đêm 06/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ ngày 6-7/11, khu vực từ TP.Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP. Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt. Từ ngày 08/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7-8/11 khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV