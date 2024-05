Bán tải bỗng dưng từ trên trời rơi xuống, người đi đường hú vía

Your browser does not support the video tag.

Nhầm chân ga, nữ tài xế suýt gây họa lớn - Video: Nonthawat Wisutthipat

Một phụ nữ Thái Lan lái bán tải đã tông vào một chiếc bán tải khác trên tầng 4 bãi gửi xe cao tầng của một bệnh viện ở Bangkok. Sau đó, chiếc xe bay ra khỏi tòa nhà, rơi xuống con đường bên dưới. May mắn thay, không có ai bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h24 ngày 15-5, trên tầng 4 bãi gửi xe cao 10 tầng của Bệnh viện Phramongkutklao, quận Phayathai, Bangkok. Hai phương tiện bị hư hỏng gồm một chiếc Toyota Hilux Revo màu đen và một chiếc Toyota Hilux Vigo màu nâu.

Đoạn video trích xuất từ camera an ninh trong garage cho thấy chiếc Toyota Hilux màu nâu đang lao từ tầng 3 lên tầng 4 thì bất ngờ mất kiểm soát, tông vào chiếc bán tải màu đen đậu phía trước.

Người lái xe dường như giật mình trước vụ va chạm nên vô tình nhấn ga tăng tốc và tông vào chiếc bán tải đen một lần nữa. Cú va chạm lần hai này đã khiến chiếc Toyota Hilux màu đen bay ra khỏi tòa nhà.

Một camera an ninh khác ghi lại cảnh người đi bộ và những người lái xe khác hốt hoảng tìm cách chạy khỏi hiện trường khi thấy chiếc bán tải màu đen rơi xuống. Hai người đi xe máy đã thoát nạn chỉ trong tích tắc.

...

Hình ảnh hiện trường sau vụ tai nạn - Ảnh: Nonthawat Wisutthipat

Một nhân chứng kể với kênh 7 đài truyền hình Thái Lan cho hay người điều khiển chiếc Toyota Hilux màu nâu là một phụ nữ tầm 40-50 tuổi. Nhân chứng cho biết người phụ nữ này tỏ ra rất sợ hãi trong lúc chờ cảnh sát đến.

Nữ tài xế kể lại, khi đang lái xe lên tầng gửi thì một chiếc ô tô khác tiếp cận từ phía sau. Bà hoảng hốt nên nhầm chân ga. Sau vụ việc, người phụ nữ đã xin lỗi những người bị liên đới.

Trong khi đó, chủ xe Toyota Hilux màu đen kể rằng anh làm việc ở bệnh viện. Dù rất yêu quý chiếc xe nhưng anh đồng ý thỏa thuận với nữ tài xế về việc bồi thường, thay vì kiện tụng.

Hồi tháng 8-2022, một vụ việc tương tự xảy ra ở trung tâm mua sắm tỉnh Nonthaburi gần Bangkok. Nhưng nếu nữ tài xế trên là nhầm chân ga thì có vẻ người đàn ông trong vụ việc này đã cố tình đâm xuyên tường rồi rơi xuống con đường bên dưới.

Tác giả: THANH LINH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ