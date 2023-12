Bà “thầy” chuyên cắt bùa, giải hạn

Dọa bùa ngải, “thầy cúng” 6 lần nhận tiền

Một trong những nạn nhân của Trang là chị Nguyễn Thị M, sinh năm 1995 ở Hà Nội. Chị M và bạn trai trục trặc tình cảm nên thường lên mạng, tìm các trang về tâm linh để tìm hiểu. Do muốn quay lại với bạn trai nên chị M bình luận trên mạng về việc cần tìm thầy làm bùa yêu, sau đó được một người bình luận giới thiệu là có “thầy Tâm” ở Bắc Ninh có khả năng làm bùa, đồng thời cho số điện thoại. Tưởng thật, chị M đã gọi điện cho “thầy Tâm”.

“Thầy Tâm” nói rằng, mình làm thủ nhang ở Đền Lẫm, phường Vạn An, TP Bắc Ninh, có khả năng cúng bùa, giải hạn, hoá giải chuyện tình cảm. Đang lúc vô vọng nên chị M đã “nhờ” “thầy Tâm” soi tâm linh cho mình. “Thầy Tâm” đồng ý và bảo rằng đã “soi” thấy bạn trai chị M đã có người yêu mới, nếu không làm sớm thì chị M không thể quay lại được với bạn trai nữa, đồng thời khẳng định chắc chắn “Chỉ trường hợp nào tôi thấy làm lễ chắc chắn giúp người yêu nhau quay lại được với nhau tôi mới làm, và chỉ từ 13-17 ngày là sẽ quay lại yêu nhau. Chi phí làm lễ hết 10,8 triệu đồng”. Chị M không hề biết, “thầy Tâm” chính là Cao Thị Trang đang đóng vai để lừa mình nên đã chuyển khoản cho Trang.

Khoảng 15 ngày sau, vào cuối tháng 9/2023, Trang lại gọi điện cho chị M nói rằng soi thấy bạn trai của chị bị dính bùa nguyên nhân là do trước đấy chị M đã làm lễ giải bùa của các thầy khác không đúng dẫn đến việc bạn trai bị dính bùa. Nếu không làm lễ giải bùa thì bạn trai sẽ bị nguy hại đến sức khỏe, để lâu sẽ bị tai nạn chảy máu. Đồng thời hẹn gặp chị M đến gặp trực tiếp tại đền Lẫm. Vì vẫn quá yêu bạn trai, sợ người yêu bị tai nạn nên chị M đồng ý đến gặp Trang để làm lễ. Theo lời của Trang thì chi phí làm lễ hết 18 triệu đồng, chị M đã chuyển khoản cho cô ta. Với số tiền trên, Trang đã chi 1 triệu đồng mua hoa quả, vàng mã rồi đến đền Lẫm cùng chị M làm lễ.

Thấy ngon ăn, ngày 30/9, Trang lại gọi điện báo chị M lần làm lễ giải bùa trên chưa xong, cần phải làm lễ lần 2. Vì các thầy trước đây làm lễ cho cho bạn trai chị không làm đúng nên phạm vào sức khỏe, tính mạng của bạn trai chị. Nếu không làm sớm sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Lần này, Trang nói với chị M phí làm lễ hết 15,3 triệu đồng. Đến tối cùng ngày, Trang lại tạo ra màn kịch khác để moi tiền nạn nhân bằng cách yêu cầu phải làm lễ “tạo ấn”. Theo đó, tối cùng ngày, chị M gọi điện cho Trang hỏi xem làm lễ xong chưa, Trang liền nói lễ giải bùa lần 2 đã xong nhưng cần phải làm thêm lễ “tạo ấn” nữa để bảo vệ sức khỏe cho bạn trai chị M vì bạn trai chị M mới được giải bùa nên sức khỏe yếu, dễ bị dính bùa lại. “Phải làm lễ “tạo ấn” luôn để kịp thời bảo vệ, chi phí hết 13 triệu đồng” - Trang dọa. Tưởng thật, chị M lại đồng ý chuyển tiền.

Lần thứ 5 cách đó mấy ngày, Trang lại nại ra câu chuyện là làm lễ giải bùa nên đã xóa hết các lễ se duyên lần đầu làm, giờ cần phải làm lại lễ se duyên để giúp việc tình cảm của chị M và bạn trai quay trở lại tốt đẹp, giúp kéo bạn trai quay lại, chi phí làm lễ hết 18,3 triệu. Chị M lại mê muội chuyển khoản cho Trang. Đến lần thứ 6 là vào ngày 5/10, Trang lại bịa ra câu chuyện khủng khiếp hơn, đó là gọi cho chị M nói rằng mình soi thấy chị M bị dính bùa rất nặng nếu không làm lễ giải bùa thì sẽ bị tai nạn, ảnh hưởng đến tính mạng, đồng thời báo chi phí làm lễ 12 triệu đồng. Lúc này do đã cạn kiệt về tài chính nên chị M bảo không làm lễ nữa, mặc kệ xem thế nào nhưng Trang lại đe dọa: “Em mới dính bùa thì còn giải được, để lâu thì sẽ bị chết người không thể giải được”. Nghe thế, chị M sợ bị tai nạn chết người nên vội đi vay bạn bè, người thân được 8 triệu đồng rồi chuyển cho Trang.

Sự kiện khiến chị M bừng tỉnh khỏi cơn mê đó là qua một người bạn kể lại, người yêu của M đang chuẩn bị cưới vợ chứ không hề có ý định nối lại tình xưa với chị. Biết mình bị lừa, chị M làm đơn tố cáo Trang đến Công an TP Bắc Ninh.

Qua xác minh, Công an TP Bắc Ninh đã làm rõ, Trang đã 6 lần nhận tiền của chị M để cúng bùa, giải hạn. Đây là hành vi lừa đảo nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng này. Quá trình điều tra, Công an TP Bắc Ninhcho thấy Trang còn lừa đảo một trường hợp khác cũng với thủ đoạn tương tự đó là chị Hoàng Thị D, ở Phú Thọ. Chị D thường xuyên theo dõi các nhóm bùa ngải, bùa yêu trên mạng xã hội nên được 1 tài khoản là Linh Linh (do Trang tạo ra) giới thiệu có biết thầy uy tín làm bùa cắt trùng tang… Vì chị D và bạn trai đang trục trặc trong chuyện tình cảm nên đã liên hệ với Linh Linh để hỏi về vấn đề bùa yêu… Khi chị D nói chuyện với facebook Linh Linh thì tôi mới biết người này chỉ làm bùa cắt trùng tang chứ không làm bùa liên quan đến chuyện tình yêu và giới thiệu “thầy Tâm” chuyên làm bùa yêu và cho số điện thoại.

Cũng như chị M, “thầy Tâm” đã dẫn dắt chị D làm lễ, cúng bái để người yêu quay lại. Sau lần làm lễ đầu tiên vào ngày 2/11 với chi phí 8 triệu đồng. Đến tối, “thầy Tâm” lại gọi điện thoại cho D nói rằng người yêu của chị do bị dính bùa ngải nên mới chia tay, nếu muốn quay lại với người yêu thì phải làm lễ tiếp với chi phí 9,5 triệu đồng. Vì không có tiền nên chị D đã chuyển trước cho “thầy Tâm” 5 triệu, số còn lại sẽ chuyển vào ngày 6/11.

Tuy nhiên, chưa đến hạn chuyển tiền, thì ngày 3/11, chị D bất ngờ được Công an TP Bắc Ninh mời đến làm việc liên quan đến việc bị lừa đảo liên quan đến vấn đề bùa ngải, cắt duyên. “Khi tôi làm việc tại Công an thành phố Bắc Ninh thì mới biết người tên là “thầy Tâm” thực ra là Cao Thị Trang đã sử dụng tên giả để lừa đảo tiền” - chị D cho biết.

Hối hận muộn màng của thầy bùa “rởm”

Bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoại tài sản, cuộc sống của gia đình Cao Thị Trang bị đảo lộn, bị đuổi việc ở cửa hàng thời trang, bị xóm giềng, người thân xa lánh, chê cười. Đến lúc này, cô ta mới nhận ra hậu quả quá lớn do mình gây ra. Trang khai nhận, cô ta quê ở Lạng Sơn, học hết lớp 12 rồi về Bắc Ninh làm thuê, sau đó lấy chồng ở Bắc Ninh, hiện đã có 2 con. “Em không biết gì về cúng bùa, giải hạn hết, em cũng không làm được bùa, cũng không hầu đồng mở phủ, nhà em không có điện thờ, không phải là thầy bà gì, cũng không phải là thủ nhang của đền Lẫm”.

Trang cho biết, con đường phạm tội của mình bắt đầu từ việc xem trên mạng thấy nhiều người mê tín, muốn làm bùa ngải để giúp mình, thậm chí hại người khác nên cô ta đã nảy sinh ý định lừa đảo. Do bản thân lại hay đi chùa, đền để cầu cúng nên biết cách cúng lễ. Chính vì vậy, từ năm 2021 đến nay, Trang lập nhiều tài khoản facebook, zalo, tiktok… để tham gia các hội nhóm tâm linh trên mạng xã hội. Từ các hội nhóm này, khi thấy người nào có nhu cầu xem bói, giải hạn, Trang sẽ giới thiệu “thầy” có khả năng giúp họ. Theo cô ta thì “thầy Tâm” chính là bản thân cô ta đóng vai, chứ không có thầy bà nào khác. Vì tâm lý các bị hại thường sẽ rất lo sợ nếu bản thân, người thân của mình bị gặp nạn nên cô ta thường dọa dẫm, yêu cầu cúng lễ để lừa tiền, sử dụng cá nhân.

“Trong 2 bị hại, em nhận gần 100 triệu đồng nhưng chỉ mua lễ hết hơn 2 triệu đồng. Em không phải là thủ nhang, cũng không quen biết ai là thủ nhang của đền Lẫm nhưng vẫn tự giới thiệu mình là thủ nhang và mua lễ tự dẫn chị M và chị D vào trong đền để cúng lễ. Người thủ nhang ở đền cũng không biết em đang thực hiện hành vi lừa đảo” - Trang cho biết.

Theo lời của Trang thì cô ta rất ân hận vì đã tự mình đi vào con đường sai trái. “Em hay đi lễ đền, chùa nên em biết việc lừa đảo là nghiệp rất nặng, sẽ phải trả giá đắt. Ngay trước mắt em đã phải trả giá đó là phải tù tội, gia đình ly tán, các con còn nhỏ không được mẹ chăm sóc. Đây là bài học rất đắt giá đối với em. Em không ngờ nhân quả đến nhanh như thế” - Trang ân hận. Cô ta cho biết thêm, vì việc kiếm tiền bằng lừa đảo mê tín rất dễ dàng, đánh vào tâm lý cầu không được của nhiều người nên bản thân cô ta và một số thầy bà khác rất dễ dẫn bị hại. “Đã đi lừa người khác trước sau gì rồi cũng bị bắt. Lúc kiếm tiền dễ em không nghĩ đến hậu quả nhưng bây giờ em mới thấy rằng, cái giá quá lớn. Em mong không còn ai vì cái lợi trước mắt mà đánh mất tất cả như em nữa” - Trang nói.

Điều tra viên chính Nguyễn Văn Điệp của vụ án cho biết, Cao Thị Trang lập các tài khoản mạng xã hội từ năm 2021 đến nay, tham gia các hội nhóm tâm linh trên mạng để câu kéo các bị hại nên rất có thể còn những khác người bị Trang lừa nhưng chưa tố cáo. Chính vì vậy, đề nghị ai là bị hại của Cao Thị Trang, liên hệ với Công an TP Bắc Ninh, ĐT 0972.168.822 để trình báo, cung cấp thông tin. Cơ quan điều tra sẽ giữ bí mật thông tin của các bị hại.



