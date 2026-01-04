Khuyến cáo công dân Việt cân nhắc kỹ việc đến Venezuela vào thời điểm hiện tại

Xe quân sự được triển khai gần Dinh Tổng thống Venezuela ở thủ đô Caracas, ngày 3/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 3/1, trước tình hình căng thẳng ở Venezuela diễn biến phức tạp, có nguy cơ gây mất an toàn cho công dân, Bộ Ngoại giao khuyến cáo:

Công dân Việt Nam cân nhắc kỹ việc đến Venezuela vào thời điểm hiện tại.

Công dân Việt Nam đang ở Venezuela cần rời khỏi các khu vực nguy hiểm; thường xuyên theo dõi thông tin, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại về đi lại và cảnh báo của Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela).

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ đường dây nóng Bảo hộ công dân:

- Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela: +58 212 635 7402, email: [email protected].

- Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84; Email: [email protected]./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn