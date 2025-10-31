Bảo vệ trường học kể sập bẫy lừa tinh vi từ nhóm người lạ

Trường THCS 1 Sông Đốc, nơi ông Huyên đang làm bảo vệ.



Theo lời kể của ông Đỗ Công Huyên, chiều ngày 17/10 khi đang trực bảo vệ tại Trường THCS 1 Sông Đốc thì nhận điện thoại từ người lạ hỏi đang ở đâu. Sau đó vài phút, trước cổng trường xuất hiện hai người đàn ông trung niên, mặc đồng phục có chữ trên áo và trên mũ vải là "Công ty cấp nước sạch Cà Mau", có bảng tên gắn trước ngực.

Những người trên thông báo với ông Huyên là công ty đang số hoá đồng hồ nước, đến để làm lại hợp đồng cung cấp nước, yêu cầu ông Huyên đến UBND xã Sông Đốc (vào sáng hôm sau) để tổ công tác hỗ trợ làm hợp đồng...

Nhóm người trên còn cho ông Huyên số điện thoại của một người được cho là nhân viên hỗ trợ làm thủ tục để ông gọi hẹn trước.

Do nghe đến trụ sở xã làm việc nên ông Huyên tin tưởng và gọi cho số điện thoại được cho. Người nghe máy xưng là tên Lê Quang Nghĩa và cho biết đang ở... UBND xã Sông Đốc hỗ trợ khách hàng. Hai bên thoả thuận với nhau, sau 17 giờ, khi ông Huyên hết việc ở trường về nhà sẽ bắt đầu trao đổi để "nhân viên cấp nước" giúp (qua điện thoại) việc số hoá hợp đồng và đồng hồ nước.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, ông Huyên về nhà thì nhận được điện thoại từ người xưng là Lê Quang Nghĩa. Chỉ trong khoảng 30 phút trao đổi, làm một số thao tác theo yêu cầu của nhóm "hỗ trợ số hóa đồng hồ nước", tài khoản ông Huyên bị rút mất 350 triệu đồng.

"Lúc có tiếng chuông báo biến động tài khoản, tôi như bừng tỉnh và biết bị lừa đảo. Nhưng đã quá muộn màng. Máy điện thoại của tôi đã bị khống chế, màn hình hiển thị chế độ quay % xử lý dữ liệu. Tôi không tắt máy được, không tắt chế độ quay đó được. Tôi kêu con gái mở tài khoản xem ở một máy điện thoại khác thì phát hiện bị mất 350 triệu đồng", ông Huyên kể và cho hay đã báo công an xã ngay tối đó.

Ông Đỗ Công Huyên chia sẻ câu chuyện ông bị lừa. Ông muốn cảnh báo không để người khác sập bẫy đối tượng lừa đảo.



“Đến nay, Công an xã Sông Đốc đã làm việc, ghi lời khai của tôi 3 lần. Tôi biết việc lấy lại tiền bị lừa đảo qua mạng kiểu này là rất khó. Gia đình tôi khó khăn lắm mới tiết kiệm được số tiền trên, nay mất sạch, đau lòng lắm. Tôi chia sẻ câu chuyện của mình chỉ với mong muốn mọi người cảnh giác, không để chúng tiếp tục lừa đảo", ông Huyên nói.

Đại diện Công ty Cổ phần cấp nước Cà Mau khẳng định: Không cử nhân viên liên hệ riêng với khách hàng để ký hợp đồng trực tuyến, số hóa đồng hồ nước. Trước đó công ty cũng đã phát thông báo cảnh báo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo “ký lại hợp đồng dịch vụ cấp nước”.

