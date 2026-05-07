B.é g.á.i 4 tuổi bị b.ạ.o h.à.n.h t.ử v.o.n.g: Khởi tố người tình của mẹ

Ngày 7-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiệp (trú tại Ninh Bình) để điều tra về tội Giết người.

Bàn Thị Tâm và Nguyễn Minh Hiệp tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP Hà Nội



Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 3-5, Bệnh viện E (Hà Nội) tiếp nhận cháu B.T.H. (4 tuổi) vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Kết luận giám định pháp y sơ bộ cho thấy tỉ lệ tổn thương cơ thể của cháu H. lên tới 99%. Dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng do thương tích quá nặng, đến chiều 6-5, bé H. đã tử vong.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú Ninh Bình) sống chung như vợ chồng với Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú Tuyên Quang) tại một phòng trọ ở phường Phú Diễn (Hà Nội). Cháu H. là con riêng của Tâm, sống cùng hai người từ tháng 3.

...

Theo điều tra ban đầu, ngày 3-5, Hiệp và Tâm đã nhiều lần đánh đập, bỏ đói cháu H. vì cho rằng cháu không nghe lời, ăn vụng, nghịch bẩn trong nhà tắm... Sau đó, cả hai bỏ mặc cháu trong phòng trọ. Khi phát hiện cháu bé có dấu hiệu nguy kịch, Hiệp và Tâm mới sơ cứu rồi gọi cấp cứu.

Tại cơ quan chức năng, Hiệp và Tâm khai đã nhiều lần bạo hành cháu H. trong khoảng một tháng trước đó, với tần suất 2-3 ngày/lần.

Cơ quan chức năng nhận định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là trẻ nhỏ, hoàn toàn không có khả năng tự vệ nhưng lại bị chính người thân gần gũi nhất tước đoạt quyền sống.

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động