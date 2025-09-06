Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh thành bão

Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia



Hồi 1h ngày 6/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,4 độ vĩ Bắc – 118,3 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39–49 km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h.

Dự báo, đến 1h ngày 7/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Vị trí dự báo ở khoảng 18,7 độ vĩ Bắc – 116,3 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng vĩ tuyến 16,0–20,0 độ vĩ Bắc; kinh tuyến 114,5–120,0 độ kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 1h ngày 8/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h và mạnh thêm. Vị trí dự báo ở khoảng 20,9 độ vĩ Bắc – 113,8 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng vĩ tuyến 17,0–22,0 độ vĩ Bắc; kinh tuyến 112,0–118,0 độ kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Trong khoảng 48–72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7–8, giật cấp 10; sóng cao 2,0–4,0 m, biển động mạnh. Các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn

