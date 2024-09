Ám ảnh những cuộn thép trên thùng xe chực lấy mạng người đi đường

Hoảng hốt những cuộn thép văng xuống đường

Chiều 28/9, theo lãnh đạo Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước, thành phố Đà Nẵng cho hay, vào chiều 26/9, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 43C-062.xx khi đang lưu thông trên đường Trường Chinh, quận Cẩm Lệ đã gặp phải tình huống bất ngờ khi một cuộn thép lớn bị đứt xích và rơi xuống đường.

Sự cố xảy ra gần giao lộ Lê Trọng Tấn, may mắn không có thương vong về người. Tuy nhiên, sự việc đã gây ra một tình huống hỗn loạn và lo lắng cho những người tham gia giao thông, cảnh báo những hiểm họa có thể xảy đến.

Sự việc cuộn thép rơi khỏi xe ngày 26/9 khiến nhiều người bàng hoàng.

Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế do hành vi vận chuyển hàng hóa không được chằng buộc chắc chắn.

Đây không phải là lần đầu tiên tình trạng này xảy ra tại thành phố Đà Nẵng. Trước đó, vào trưa 21/6, một xe đầu kéo khác mang biển kiểm soát 43C-222…, kéo theo rơ-moóc 43R-026.. do tài xế N.C.L (trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) điều khiển, cũng đã gặp phải sự cố tương tự khi một cuộn thép trên thùng xe đứt dây buộc và rơi xuống đường tại Km 927+800 (quận Thanh Khê).

Nhận được phản ánh, Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng tiến hành xác minh và mời tài xế N.C.L lên làm việc.

Tại buổi làm việc, tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm và cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản. Cả tài xế và chủ xe đã cam kết không tái phạm.

Theo ghi nhận, số lượng xe container chở cuộn thép lưu thông qua các tuyến đường như Trường Chinh, quốc lộ 1A… qua địa phận thành phố Đà Nẵng hàng ngày là không ít.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến lưu lượng giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn.

Cần bảo vệ an toàn cho người đi đường

Những vụ việc này đã khiến người dân cảm thấy bất an với các phương tiện kéo theo rơ-moóc chở hàng hóa quá tải, quá khổ nhất là việc neo cột các cuộn thép khi lưu thông trên đường.

Anh Trần Văn Hùng, người dân sống trên đường Trường Chinh, chia sẻ: "Chúng tôi không phản đối việc vận chuyển hàng hóa, nhưng các tài xế cần phải chằng buộc hàng hóa chắc chắn. Điều này không chỉ bảo vệ họ mà còn bảo vệ tính mạng của những người đi đường".

Chị Nguyễn Thị Thu Hà, ngụ quận Liên Chiểu cho biết: "Mỗi lần thấy xe chở thép chạy qua, tôi không khỏi lo lắng. Nếu một cuộn thép rơi xuống, nó có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng cho cả xe cộ và người đi đường".

Tài xế N.C.L được mời lên làm việc vì cuộn thép trên rơ-moóc xổ dây buộc và rơi xuống đường.

Tài xế Nguyễn Văn Minh, người có nhiều năm kinh nghiệm lái xe container, cho biết nguyên nhân chính dẫn đến những sự cố này thường xuất phát từ sự lơ là trong việc chằng buộc hàng hóa.

Việc sử dụng xích và dây buộc không đúng cách, hoặc không đủ độ bền, có thể dễ dàng dẫn đến tình trạng hàng hóa rơi ra ngoài khi xe di chuyển.

Trong bối cảnh giao thông hiện nay, với mật độ xe cộ ngày càng tăng, một sự cố nhỏ có thể nhanh chóng biến thành một tai nạn nghiêm trọng.

Tai nạn do hàng hóa rơi xuống đường không chỉ gây cản trở giao thông mà còn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Một cuộn thép nặng có thể gây thiệt hại lớn cho các phương tiện đi sau, thậm chí gây thương vong cho người tham gia giao thông.

Anh Minh cũng cho rằng, ngoài sự can thiệp của cơ quan chức năng, các doanh nghiệp vận tải cũng cần đóng góp vào việc nâng cao an toàn giao thông.

Họ cần trang bị cho các tài xế những kiến thức cần thiết về an toàn khi vận chuyển hàng hóa, đồng thời xây dựng các quy trình kiểm soát chất lượng trong việc chằng buộc hàng hóa.

Ngoài ra, cần đầu tư vào các thiết bị hỗ trợ như dây chằng chuyên dụng có thể giúp giảm thiểu nguy cơ hàng hóa bị rơi ra ngoài.

Trao đổi với Người Đưa Tin, Luật sư Phạm Ngọc Hải, Giám đốc Công ty Luật Ami, thành phố Đà Nẵng, cho hay, với những hành vi vi phạm các quy định trên sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP từ 2 triệu đến 4 triệu đồng về hành vi chở hàng rời, chất thải, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mui, bạt che đậy hoặc có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi; chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Luật sư Phạm Ngọc Hải, Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, người điều khiển phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là buộc phải thu dọn hàng hóa và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. Bên cạnh đó, nếu việc vi phạm quy định nêu trên dẫn đến tai nạn, có hậu quả thiệt hại về người, tài sản, người có hành vi vi phạm tùy mức độ của hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với mức hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù. Ngoài ra, bồi thường những thiệt hại về sức khỏe và tài sản nếu có theo quy định của Bộ luật Dân sự.

